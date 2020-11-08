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Лидер Ирана раскритиковал выборы в США: в Госдепе ответили

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео ответил в Twitter на критику руководителя и духовного лидера Ирана Али Хаменеи, который назвал прошедшие в штатах выборы "спектаклем", информирует УНН.

“Вы лично украли у своих людей сотни миллионов долларов. Ваши выборы — это шутка, сотни кандидатов лишены права даже баллотироваться. Сегодня ваши люди голодают, потому что вы тратите миллиарды на войны через посредников, чтобы защитить свою клептократию”, — написал госсекретарь США в своем Twitter в воскресенье.

“Америка есть и останется величайшей нацией за всю историю человечества. Мы приветствуем день, когда иранский народ получит желаемое — и вы знаете, что. Это все”, — добавил Помпео.

Ранее Хаменеи написал в своем Twitter, что американские выборы являются спектаклем, который говорит о политическом, гражданском и моральном упадке США, что “служит наглядным примером плохого лица либеральной демократии в США”.

Эта реакция Хаменеи касалась экспертной оценки ряда авторитетных американских СМИ о том, что кандидат от Демократической партии Джо Байден победил на президентских выборах в США.

Следует отметить, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп свое поражение не признает. Он, в частности, заявил, что выиграл выборы, набрав 71 млн “законных голосов”. Телеканал Fox News сообщил, что Трамп признает поражение на выборах, только если судебные иски не дадут результатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в США: окружение Трампа советует ему готовиться к поражению — WP

Байден уже получил поздравления от президента Украины Владимира Зеленского. В частности, поздравления прислал президент Франции Эмманюэль Макрон. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель также опубликовали свои поздравления. К поздравлениям присоединились Премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер Канады Джастин Трюдо. В частности, первым арабским лидером, выступил с аналогичным приветствием стал президент Егитпу Абдель Фаттах Ас-Сиси.

Кроме президентов, Байдена уже успели поздравить с победой лидеры ЕС: Еврокомиссии, Европарламента и Евросовета — Урсула фон дер Ляйен, Давид Сассоли и Шарль Мишель. Кроме того, к поздравлениям присоединился Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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