Лидер Ирана раскритиковал выборы в США: в Госдепе ответили

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Байден уже получил поздравления от президента Украины Владимира Зеленского. В частности, поздравления прислал президент Франции Эмманюэль Макрон. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель также опубликовали свои поздравления. К поздравлениям присоединились Премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер Канады Джастин Трюдо. В частности, первым арабским лидером, выступил с аналогичным приветствием стал президент Егитпу Абдель Фаттах Ас-Сиси.
Кроме президентов, Байдена уже успели поздравить с победой лидеры ЕС: Еврокомиссии, Европарламента и Евросовета — Урсула фон дер Ляйен, Давид Сассоли и Шарль Мишель. Кроме того, к поздравлениям присоединился Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.