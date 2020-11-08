Лідер Ірану розкритикував вибори в США: у Держдепі відповіли

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео відповів у Twitter на критику керівника і духовного лідера Ірану Алі Хаменеї, який назвав минулі в штатах вибори "спектаклем", інформує УНН.

“Ви особисто вкрали у своїх людей сотні мільйонів доларів. Ваші вибори — це жарт, сотні кандидатів позбавлені права навіть балотуватися. Сьогодні ваші люди голодують, тому що ви витрачаєте мільярди на війни через посередників, щоб захистити свою клептократію”, — написав держсекретар США в своєму Twitter в неділю.

“Америка є і залишиться найвеличнішою нацією за всю історію людства. Ми вітаємо день, коли іранський народ отримає бажане — і ви знаєте, що. Це все”, — додав Помпео.

Раніше Хаменеї написав в своєму Twitter, що американські вибори є спектаклем, який говорить про політичний, громадянський і моральний занепад США, що “служить наочним прикладом поганого обличчя ліберальної демократії в США”.

Ця реакція Хаменеї стосувалась експертної оцінки низки найавторитетніших американських ЗМІ щодо того, що кандидат від Демократичної партії Джо Байден переміг на президентських виборах у США.

Слід зазначити, що діючий глава Білого дому Дональд Трамп свою поразку не визнає. Він, зокрема, заявив, що виграв вибори, набравши 71 млн “законних голосів”. Телеканал Fox News повідомив, що Трамп визнає поразку на виборах, тільки якщо судові позови не дадуть результатів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибори у США: оточення Трампа радить йому готуватися до поразки — WP

Байден вже отримав привітання від президента України Володимира Зеленського. Зокрема, привітання надіслав президент Франції Емманюель Макрон. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і канцлерка Ангела Меркель також опублікували свої привітання. До привітань долучились Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та прем’єр Канади Джастін Трюдо. Зокрема, першим арабським лідером, що виступив з аналогічним привітанням став президент Єгитпу Абдель Фаттах Ас-Сісі.

Окрім президентів, Байдена вже встигли привітати з перемогою лідери ЄС: Єврокомісії, Європарламенту та Євроради — Урсула фон дер Ляйен, Давід Сассолі і Шарль Мішель. Крім того, до привітань приєднався Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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