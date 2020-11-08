Лідер Ірану розкритикував вибори в США: у Держдепі відповіли

“Ви особисто вкрали у своїх людей сотні мільйонів доларів. Ваші вибори — це жарт, сотні кандидатів позбавлені права навіть балотуватися. Сьогодні ваші люди голодують, тому що ви витрачаєте мільярди на війни через посередників, щоб захистити свою клептократію”, — написав держсекретар США в своєму Twitter в неділю.

“Америка є і залишиться найвеличнішою нацією за всю історію людства. Ми вітаємо день, коли іранський народ отримає бажане — і ви знаєте, що. Це все”, — додав Помпео.

Раніше Хаменеї написав в своєму Twitter, що американські вибори є спектаклем, який говорить про політичний, громадянський і моральний занепад США, що “служить наочним прикладом поганого обличчя ліберальної демократії в США”.

Ця реакція Хаменеї стосувалась експертної оцінки низки найавторитетніших американських ЗМІ щодо того, що кандидат від Демократичної партії Джо Байден переміг на президентських виборах у США.



Слід зазначити, що діючий глава Білого дому Дональд Трамп свою поразку не визнає. Він, зокрема, заявив, що виграв вибори, набравши 71 млн “законних голосів”. Телеканал Fox News повідомив, що Трамп визнає поразку на виборах, тільки якщо судові позови не дадуть результатів.