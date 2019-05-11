KyivNotKiev: главный аэропорт Рима изменил написание украинской столицы

"Отныне посетители главного аэропорта Рима Фьюмичино, которых только за прошлый год было около 50 млн, на десятках огромных табло видеть #Kyiv, привыкая именно к такому употреблению названия столицы Украины", - сообщили в посольстве, добавив, что это "Важный шаг в направлении #KyivNotKiev".

В конце они добавили традиционный гештег #CorrectUA.

Напомним, уже ряд стран и аэропортов присоединились к флешмобу по исправлению написания названия города латиницей, а именно Kyiv вместо русского написания Kiev. Среди участников флешмоба #KyivNotKiev: два международных аэропорта Казахстана, международный аэропорт Бен-Гурион, международный аэропорт Торонто, один из крупнейших аэропортов Дании, аэропорт Таллинна, международный аэропорт Тиват в Черногории, аэропорт Вены и многие другие.

Флешмоб был запущен активистами и поддержан многими чиновниками, в частности, сотрудниками дипломатических миссий и МИД Украины. В частности, глава МИД Украины Павел Климкин в октябре прошлого года заявил, что "рад видеть, что ВВС пишет Kyiv, а не Kiev".

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Отныне посетители главного аэропорта Рима Фьюмичино, которых только за прошлый год было около 50000000, на десятках огромных табло видеть #KYIV , привыкая именно к такому употребление названия столицы Украины.

Важный шаг в направлении #KIYVNOTKIEV Работаем дальше! #CORRECTUA pic.twitter.com/Z0KkVUgYSt