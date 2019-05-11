#KyivNotKiev: головний аеропорт Риму змінив написання української столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Головний аеропорт Риму доєднався до флешмобу #CorrectUA, та вирішив змінити назву міста Київ у латинській транскрипції на український варіант Kyiv, замість російського Kiev. Про це повідомляє УНН із посиланням на посольство України у Італії у Twitter.
“Відтепер відвідувачі головного аеропорту Рима Ф’юмічіно, яких лише за минулий рік було близько 50 мільйонів, на десятках величезних табло бачитимуть #Kyiv, звикаючи саме до такого вживання назви столиці України”, — повідомили у посольстві, додавши, що це “Важливий крок у напрямку #KyivNotKiev”.
Наприкінці вони додали традиційний гештег #CorrectUA.
Нагадаємо, вже ряд країн та аеропортів приєднались до флешмобу щодо виправлення написання назви міста Київ латиницею, а саме Kyiv замість російського написання Kiev. Серед учасників флешмобу #KyivNotKiev: два міжнародні аеропорти Казахстану, міжнародний аеропорт Бен-Гуріон, міжнародний аеропорт Торонто, один з найбільших аеропортів Данії, аеропорт Таллінна, міжнародний аеропорт Тіват у Чорногорії, аеропорт Відня та багато інших.
Флешмоб був запущений активістами та підтриманий багатьма чиновниками, зокрема, співробітниками дипломатичних місій та МЗС України. Зокрема, голова МЗС України Павло Клімкін у жовтні минулого року заявив, що “радий бачити, що ВВС пише Kyiv, а не Kiev”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: #KyivNotKiev: один з найбільших банків Європи змінив написання столиці України
Відтепер відвідувачі головного аеропорту Рима Ф’юмічіно, яких лише за минулий рік було близько 50 мільйонів, на десятках величезних табло бачитимуть #KYIV, звикаючи саме до такого вживання назви столиці України.
Важливий крок у напрямку #KIYVNOTKIEV Працюємо далі!#CORRECTUA pic.twitter.com/Z0KkVUgYSt