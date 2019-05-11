KyivNotKiev: головний аеропорт Риму змінив написання української столиці

ukru
22 березня, 17:51 • 55552 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 105309 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 92200 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 93367 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 72895 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 99287 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149977 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167355 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154359 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 242305 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
80 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

22 березня, 18:50 • 29198 перегляди
У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

22 березня, 19:30 • 23104 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

22 березня, 20:14 • 34060 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 30762 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

23:46 • 17644 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 159293 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 242305 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 206432 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 191458 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 158217 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 50559 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 47042 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 63878 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 41925 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 76248 перегляди
Актуальне
#KyivNotKiev: головний аеропорт Риму змінив написання української столиці

#KyivNotKiev: головний аеропорт Риму змінив написання української столиці

Київ • УНН

 • 20683 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Головний аеропорт Риму доєднався до флешмобу #CorrectUA, та вирішив змінити назву міста Київ у латинській транскрипції на український варіант Kyiv, замість російського Kiev. Про це повідомляє УНН із посиланням на посольство України у Італії у Twitter.

“Відтепер відвідувачі головного аеропорту Рима Ф’юмічіно, яких лише за минулий рік було близько 50 мільйонів, на десятках величезних табло бачитимуть #Kyiv, звикаючи саме до такого вживання назви столиці України”, — повідомили у посольстві, додавши, що це “Важливий крок у напрямку #KyivNotKiev”.

Наприкінці вони додали традиційний гештег #CorrectUA.

Нагадаємо, вже ряд країн та аеропортів приєднались до флешмобу щодо виправлення написання назви міста Київ латиницею, а саме Kyiv замість російського написання Kiev. Серед учасників флешмобу #KyivNotKiev: два міжнародні аеропорти Казахстану, міжнародний аеропорт Бен-Гуріон, міжнародний аеропорт Торонто, один з найбільших аеропортів Данії, аеропорт Таллінна, міжнародний аеропорт Тіват у Чорногорії, аеропорт Відня та багато інших.

Флешмоб був запущений активістами та підтриманий багатьма чиновниками, зокрема, співробітниками дипломатичних місій та МЗС України. Зокрема, голова МЗС України Павло Клімкін у жовтні минулого року заявив, що “радий бачити, що ВВС пише Kyiv, а не Kiev”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: #KyivNotKiev: один з найбільших банків Європи змінив написання столиці України

Відтепер відвідувачі головного аеропорту Рима Ф’юмічіно, яких лише за минулий рік було близько 50 мільйонів, на десятках величезних табло бачитимуть #KYIV, звикаючи саме до такого вживання назви столиці України.
Важливий крок у напрямку #KIYVNOTKIEV Працюємо далі!#CORRECTUA pic.twitter.com/Z0KkVUgYSt

— Ukr Embassy to Italy (@UKRinIT) 10 травня 2019 р.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,233.50
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,001.71