KyivNotKiev: головний аеропорт Риму змінив написання української столиці

“Відтепер відвідувачі головного аеропорту Рима Ф’юмічіно, яких лише за минулий рік було близько 50 мільйонів, на десятках величезних табло бачитимуть #Kyiv, звикаючи саме до такого вживання назви столиці України”, — повідомили у посольстві, додавши, що це “Важливий крок у напрямку #KyivNotKiev”.

Наприкінці вони додали традиційний гештег #CorrectUA.

Нагадаємо, вже ряд країн та аеропортів приєднались до флешмобу щодо виправлення написання назви міста Київ латиницею, а саме Kyiv замість російського написання Kiev. Серед учасників флешмобу #KyivNotKiev: два міжнародні аеропорти Казахстану, міжнародний аеропорт Бен-Гуріон, міжнародний аеропорт Торонто, один з найбільших аеропортів Данії, аеропорт Таллінна, міжнародний аеропорт Тіват у Чорногорії, аеропорт Відня та багато інших.

Флешмоб був запущений активістами та підтриманий багатьма чиновниками, зокрема, співробітниками дипломатичних місій та МЗС України. Зокрема, голова МЗС України Павло Клімкін у жовтні минулого року заявив, що “радий бачити, що ВВС пише Kyiv, а не Kiev”.

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Відтепер відвідувачі головного аеропорту Рима Ф’юмічіно, яких лише за минулий рік було близько 50 мільйонів, на десятках величезних табло бачитимуть #KYIV, звикаючи саме до такого вживання назви столиці України.

Важливий крок у напрямку #KIYVNOTKIEV Працюємо далі!#CORRECTUA pic.twitter.com/Z0KkVUgYSt