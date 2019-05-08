Віденський аеропорт змінив написання Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Віденський аеропорт, що в Австрії, замінив назву міста Київ у латинській транскрипції з російського варіанту Kiev на український - Kyiv. Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба у Twitter, передає УНН.
"Дякую Віденському аеропорту за перехід на правильне написання Києва! Пам’ятаємо, що Одесу, Дніпро, Львів і Харків тут почали писати правильно ще 2016 року", - написав посол.
Нагадаємо, в рамках флешмобу низка країн та аеропортів виправляють написання назви міста Київ латиницею, а саме Kyiv замість російського варіанту написання Kiev. Зокрема, написання Києва вже змінив перший аеропорт Швейцарії.
Також Міжнародні аеропорти Вроцлава, Кракова та Катовіце у Польщі змінили написання одразу кількох українських міст – Києва, Львова та Харкова.
Як повідомляв УНН, станом на 17 квітня вже 26 міжнародних аеропортів долучились до онлайн-кампанії Міністерства закордонних справ України #CorrectUA.