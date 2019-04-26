#KyivNotKiev: перший аеропорт Швейцарії змінив написання столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Аеропорт Цюриха доєднався до флешмобу #CorrectUA та вирішив змінити назву міста Київ у латинській транскрипції на український варіант Kyiv, замість російського Kiev. Про це інформує УНН із посиланням на Twitter компанії.
"Віднині перший аеропорт Швейцарії використовує #KyivNotKiev", - повідомили у кампанії.
Нагадаємо, в рамках флешмобу вже ряд країн та аеропортів виправляють написання назви міста Київ латиницею, а саме Kyiv замість російського написання Kiev. Серед учасників #KyivNotKiev: два міжнародні аеропорти Казахстану, міжнародний аеропорт Бен-Гуріон, міжнародний аеропорт Торонто, один з найбільших аеропортів Данії, Бельгії та багато інших.
Флешмоб був запущений активістами та підтриманий багатьма чиновниками, зокрема, співробітниками дипломатичних місій та МЗС України. Зокрема, голова МЗС України Павло Клімкін у жовтні минулого року заявив, що “радий бачити, що ВВС пише Kyiv, а не Kiev”.