KyivNotKiev: первый аэропорт Швейцарии изменил написание столицы

"Отныне первый аэропорт Швейцарии использует #KyivNotKiev", - сообщили в кампании.

Напомним, в рамках флешмоба уже ряд стран и аэропортов исправляют написания названия города латиницей, а именно Kyiv вместо русского написания Kiev. Среди участников #KyivNotKiev: два международных аэропорта Казахстана, международный аэропорт Бен-Гурион, международный аэропорт Торонто, один из крупнейших аэропортов Дании, Бельгии и многие другие.

Флешмоб был запущен активистами и поддержан многими чиновниками, в частности, сотрудниками дипломатических миссий и МИД Украины. В частности, глава МИД Украины Павел Климкин в октябре прошлого года заявил, что "рад видеть, что ВВС пишет Kyiv, а не Kiev".