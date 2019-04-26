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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 108231 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 110975 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 112046 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 139068 просмотра

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7 марта, 06:35 • 114614 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139735 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144920 просмотра

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#KyivNotKiev: первый аэропорт Швейцарии изменил написание столицы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Аэропорт Цюриха присоединился к флешмобу #CorrectUA и решил изменить название города Киев в латинской транскрипции на украинский вариант Kyiv, вместо российского Kiev. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter компании.

"Отныне первый аэропорт Швейцарии использует #KyivNotKiev", - сообщили в кампании.

Напомним, в рамках флешмоба уже ряд стран и аэропортов исправляют написания названия города латиницей, а именно Kyiv вместо русского написания Kiev. Среди участников #KyivNotKiev: два международных аэропорта Казахстана, международный аэропорт Бен-Гурион, международный аэропорт Торонто, один из крупнейших аэропортов Дании, Бельгии и многие другие.

Флешмоб был запущен активистами и поддержан многими чиновниками, в частности, сотрудниками дипломатических миссий и МИД Украины. В частности, глава МИД Украины Павел Климкин в октябре прошлого года заявил, что "рад видеть, что ВВС пишет Kyiv, а не Kiev".

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