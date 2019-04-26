#KyivNotKiev: первый аэропорт Швейцарии изменил написание столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Аэропорт Цюриха присоединился к флешмобу #CorrectUA и решил изменить название города Киев в латинской транскрипции на украинский вариант Kyiv, вместо российского Kiev. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter компании.
"Отныне первый аэропорт Швейцарии использует #KyivNotKiev", - сообщили в кампании.
Напомним, в рамках флешмоба уже ряд стран и аэропортов исправляют написания названия города латиницей, а именно Kyiv вместо русского написания Kiev. Среди участников #KyivNotKiev: два международных аэропорта Казахстана, международный аэропорт Бен-Гурион, международный аэропорт Торонто, один из крупнейших аэропортов Дании, Бельгии и многие другие.
Флешмоб был запущен активистами и поддержан многими чиновниками, в частности, сотрудниками дипломатических миссий и МИД Украины. В частности, глава МИД Украины Павел Климкин в октябре прошлого года заявил, что "рад видеть, что ВВС пишет Kyiv, а не Kiev".