Венский аэропорт изменил написание Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Венский аэропорт в Австрии заменил название города Киев в латинской транскрипции с русского варианта Kiev на украинский - Kyiv. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Twitter, передает УНН.
"Спасибо Венском аэропорту за переход на правильное написание Киева! Помним, что Одессу, Днепр, Львов и Харьков здесь начали писать правильно еще в 2016 года", - написал посол.
Напомним, в рамках флешмоба ряд стран и аэропортов исправляют написания названия города латиницей, а именно Kyiv вместо русского варианта написания Kiev. В частности, написание Киева уже сменил первый аэропорт Швейцарии.
Также Международные аэропорты Вроцлава, Кракова и Катовице в Польше изменили написание сразу нескольких украинских городов - Киева, Львова и Харькова.
Как сообщал УНН, по состоянию на 17 апреля уже 26 международных аэропортов присоединились к онлайн-кампании Министерства иностранных дел Украины #CorrectUA.