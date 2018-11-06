#KyivNotKiev: один з найбільших банків Європи змінив написання столиці України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Один з найбільших банків у Європі – австрійський Райфайзен Банк - змінив написання назви столиці України англійською – Kyiv, а не Kiev. Про це написав у Twitter посол України в Австрії Олександр Щерба, передає УНН.
“Шановний Райфайзен Банк, дякую тобі за рішення перейти на українське написання українського міста! One step at a time... #KyivNotKiev”, — зазначив дипломат.
Як повідомляв УНН, головний британський суспільний мовник ВВС почав правильно писати назву української столиці в результаті проведення онлайн-кампанії за правильне написання англійською назви міста.
Раніше Міністерство закордонних справ розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої закликатиме іноземні ЗМІ під час згадок української столиці писати Kyiv, а не транслітерацію з російської Kiev.
У відомстві наголосили, що настав час позбутися радянського минулого України у правописі.
Шановний Райфайзен Банк, дякую тобі за рішення перейти на українське написання українського міста! One step at a time... )) #KyivNotKiev @RBI_Presse pic.twitter.com/DrQqelZ12x— olexander scherba (@olex_scherba) 6 листопада 2018 р.