KyivNotKiev: один из крупнейших банков Европы изменил написание столицы Украины

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107528 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115095 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153166 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146881 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137601 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128750 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 172928 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118121 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141673 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145421 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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#KyivNotKiev: один из крупнейших банков Европы изменил написание столицы Украины

#KyivNotKiev: один из крупнейших банков Европы изменил написание столицы Украины

Киев  •  УНН

 • 21711 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Один из крупнейших банков в Европе - австрийский Райффайзен Банк - изменил написание названия столицы Украины на английском - Kyiv, а не Kiev. Об этом написал в Twitter посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает УНН.

"Уважаемый Райффайзен Банк, спасибо тебе за решение перейти на украинское написание украинского города! One step at a time ... #KyivNotKiev", - отметил дипломат.

Как сообщал УНН, главный британский общественный вещатель ВВС начал правильно писать название украинской столицы в результате проведения онлайн-кампании за правильное написание на английском названия города.

Ранее Министерство иностранных дел начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой будет призывать иностранные СМИ во время упоминаний украинской столицы писать Kyiv, а не транслитерацию из российского Kiev.

В ведомстве отметили, что настало время избавиться от советского прошлого Украины в правописании.

Уважаемый Райффайзен Банк, спасибо тебе за решение перейти на украинском написания украинского города! One step at a time ...)) #KyivNotKiev @RBI_Presse pic.twitter.com/DrQqelZ12x

- olexander scherba (@olex_scherba) 6 ноября 2018

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