#KyivNotKiev: один из крупнейших банков Европы изменил написание столицы Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Один из крупнейших банков в Европе - австрийский Райффайзен Банк - изменил написание названия столицы Украины на английском - Kyiv, а не Kiev. Об этом написал в Twitter посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает УНН.
"Уважаемый Райффайзен Банк, спасибо тебе за решение перейти на украинское написание украинского города! One step at a time ... #KyivNotKiev", - отметил дипломат.
Как сообщал УНН, главный британский общественный вещатель ВВС начал правильно писать название украинской столицы в результате проведения онлайн-кампании за правильное написание на английском названия города.
Ранее Министерство иностранных дел начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой будет призывать иностранные СМИ во время упоминаний украинской столицы писать Kyiv, а не транслитерацию из российского Kiev.
В ведомстве отметили, что настало время избавиться от советского прошлого Украины в правописании.
Уважаемый Райффайзен Банк, спасибо тебе за решение перейти на украинском написания украинского города! One step at a time ...)) #KyivNotKiev @RBI_Presse pic.twitter.com/DrQqelZ12x- olexander scherba (@olex_scherba) 6 ноября 2018