Міжнародний аеропорт Тіват змінив написання кількох українських міст

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Один з двох цивільних аеропортів Чорногорії, Міжнародний аеропорт Тіват, змінив написання не лише столиці України, а одразу кількох українських міст — Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.