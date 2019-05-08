Міжнародний аеропорт Тіват змінив написання кількох українських міст
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Один з двох цивільних аеропортів Чорногорії, Міжнародний аеропорт Тіват, змінив написання не лише столиці України, а одразу кількох українських міст — Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
“Перша балканська країна долучилася до #CorrectUA Міжнародний аеропорт Тіват в Чорногорії віднині використовує #KyivNotKiev, #OdesaNotOdessa, #LvivNotLvov, #KharkivNotKharkov, #ZaporizhiaNotZaporozhye”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, наразі 34 міжнародні аеропорти світу використовують коректні назви міст.
Нагадаємо, аеропорт Цюриха доєднався до флешмобу #CorrectUA та вирішив змінити назву міста Київ у латинській транскрипції на український варіант Kyiv, замість російського Kiev.
Перша балканська країна долучилася до #CorrectUA
Міжнародний аеропорт Тіват в Чорногорії віднині використовує #KyivNotKiev, #OdesaNotOdessa, #LvivNotLvov, #KharkivNotKharkov, #ZaporizhiaNotZaporozhye.
Наразі 34 міжнародні аеропорти світу використовують коректні назви міст pic.twitter.com/6TnuZkyc11