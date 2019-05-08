Международный аэропорт Тиват изменил написание нескольких украинских городов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Один из двух гражданских аэропортов Черногории, Международный аэропорт Тиват, изменил написание не только столицы Украины, а сразу нескольких украинских городов - Львова, Одессы, Харькова и Запорожья. Об этом сообщает Министерство иностранных дел на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Первая балканская страна присоединилась к #CorrectUA Международный аэропорт Тиват в Черногории отныне использует #KyivNotKiev, #OdesaNotOdessa, #LvivNotLvov, #KharkivNotKharkov, #ZaporizhiaNotZaporozhye", - говорится в сообщении.
Отмечается, пока 34 международные аэропорты мира используют корректные названия городов.
Напомним, аэропорт Цюриха присоединился к флешмобу #CorrectUA и решил изменить название города в латинской транскрипции на украинский вариант Kyiv, вместо российского Kiev.
Первая балканская страна присоединилась к #CorrectUA
Международный аэропорт Тиват в Черногории отныне использует #KyivNotKiev , #OdesaNotOdessa , #LvivNotLvov , #KharkivNotKharkov , #ZaporizhiaNotZaporozhye .
Сейчас 34 международные аэропорты мира используют корректные названия городов pic.twitter.com/6TnuZkyc11