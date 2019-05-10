Аеропорт Таллінна змінив написання Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У аеропорті естонського Талліна змінили написання київської столиці. Про це посол України в Естонії Мар'яна Бетса повідомила у своєму Twitter, передає УНН.
"Перевірила ще раз. Талліннський аеропорт пише #KyivNotKiev. І англійське і естонське написання вірне", - написала посол.
Нагадаємо, один з двох цивільних аеропортів Чорногорії, Міжнародний аеропорт Тіват, змінив написання не лише столиці України, а одразу кількох українських міст — Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя.
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Як повідомляв УНН, аеропорт Цюриха доєднався до флешмобу #CorrectUA та вирішив змінити назву міста Київ у латинській транскрипції на український варіант Kyiv, замість російського Kiev.
Перевірила ще раз. Талліннський аеропорт пише #KyivNotKiev. І англійське і естонське написання вірне. Якщо десь закрадеться технічна помилка, будемо виправляти pic.twitter.com/gxUDq9KPKn— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 10 травня 2019 р.