Аэропорт Таллинна изменил написание Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В аэропорту эстонского Таллина изменили написание киевской столицы. Об этом посол Украины в Эстонии Марьяна Бетса сообщила в своем Twitter, передает УНН.
"Проверила еще раз. Таллиннский аэропорт пишет #KyivNotKiev. И английское и эстонское написание верно", - написала посол.
Напомним, один из двух гражданских аэропортов Черногории, Международный аэропорт Тиват, изменил написание не только столицы Украины, а сразу нескольких украинских городов - Львова, Одессы, Харькова и Запорожья.
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Как сообщал УНН, аэропорт Цюриха присоединился к флешмобу #CorrectUA и решил изменить название города в латинской транскрипции на украинский вариант Kyiv, вместо российского Kiev.
Проверила еще раз. Таллиннский аэропорт пишет #KyivNotKiev . И английское и эстонское написания верно. Если где-то закрадется техническая ошибка, будем исправлять pic.twitter.com/gxUDq9KPKn- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 10 мая 2019