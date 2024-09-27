Курская операция, вражеские обстрелы мирных городов и ситуация в Украине: в ОП раскрыли детали встречи Зеленского и Трампа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 17:38  •  4510 просмотра

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Президент Украины Зеленский встретился с кандидатом в президенты США Трампом в Нью-Йорке. Они обсудили ситуацию на фронте, потери рф и роль систем Patriot в защите Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом рассказал о ситуации на фронте, ходе операции в Курской области и ее задачах, непропорционально высоких потерях российской армии и роли американских систем Patriot в защите жизней людей, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

В Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский встретился с 45-м Президентом США Дональдом Трампом.

"Я думаю, мы имеем общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена. путин не может победить. Победить должны украинцы. И я хочу обсудить с вами детали нашего плана, Плана победы", - сказал Глава государства перед началом встречи.

Зеленский отметил, что надо надавить на российского диктатора и принудить его к миру, и представил Дональду Трампу План победы.

Президент Украины также рассказал о ситуации на фронте, ходе операции в Курской области и ее задачах, украинских инновациях в борьбе против российского террора, а также о непропорционально высоких потерях российской армии.

Трамп заявил, что приедет в Украину27 сентября 2024, 17:21 • 6131 просмотр

Во время встречи подробно обсудили общую ситуацию в Украине, последствия войны для украинцев и экономики.

Отдельный фокус разговора - постоянные обстрелы городов и гражданской инфраструктуры со стороны рф и роль американских систем Patriot в защите жизней людей.

Владимир Зеленский также отметил, что нужно перекрыть любые возможности для государства-агрессора получать деньги на войну от продажи нефти и газа, а также все каналы поставки западных компонентов для российских ракет.

Зеленский - Трампу: надо давить на путина, чтобы он прекратил войну27 сентября 2024, 17:07 • 7553 просмотра

Дональд Трамп назвал сегодняшнюю встречу хорошим знаком.

"Он (Президент Украины. - Ред.) прошел через ад, и его страна прошла через такой ад, через который прошло немного стран - такое не случалось нигде. Никто никогда не видел ничего подобного. Это ужасная ситуация", - сказал он.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
donald-trampДональд Трамп
nyu-iorkНью-Йорк
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина