Курская операция, вражеские обстрелы мирных городов и ситуация в Украине: в ОП раскрыли детали встречи Зеленского и Трампа
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский встретился с кандидатом в президенты США Трампом в Нью-Йорке. Они обсудили ситуацию на фронте, потери рф и роль систем Patriot в защите Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом рассказал о ситуации на фронте, ходе операции в Курской области и ее задачах, непропорционально высоких потерях российской армии и роли американских систем Patriot в защите жизней людей, передает УНН со ссылкой на ОП.
Детали
В Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский встретился с 45-м Президентом США Дональдом Трампом.
"Я думаю, мы имеем общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена. путин не может победить. Победить должны украинцы. И я хочу обсудить с вами детали нашего плана, Плана победы", - сказал Глава государства перед началом встречи.
Зеленский отметил, что надо надавить на российского диктатора и принудить его к миру, и представил Дональду Трампу План победы.
Президент Украины также рассказал о ситуации на фронте, ходе операции в Курской области и ее задачах, украинских инновациях в борьбе против российского террора, а также о непропорционально высоких потерях российской армии.
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Во время встречи подробно обсудили общую ситуацию в Украине, последствия войны для украинцев и экономики.
Отдельный фокус разговора - постоянные обстрелы городов и гражданской инфраструктуры со стороны рф и роль американских систем Patriot в защите жизней людей.
Владимир Зеленский также отметил, что нужно перекрыть любые возможности для государства-агрессора получать деньги на войну от продажи нефти и газа, а также все каналы поставки западных компонентов для российских ракет.
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Дональд Трамп назвал сегодняшнюю встречу хорошим знаком.
"Он (Президент Украины. - Ред.) прошел через ад, и его страна прошла через такой ад, через который прошло немного стран - такое не случалось нигде. Никто никогда не видел ничего подобного. Это ужасная ситуация", - сказал он.