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Курська операція, ворожі обстріли мирних міст та ситуація в Україні: в ОП розкрили деталі зустрічі Зеленського і Трампа

Київ • УНН

 • 39737 перегляди

Президент України Зеленський зустрівся з кандидатом у президенти США Трампом у Нью-Йорку. Вони обговорили ситуацію на фронті, втрати рф та роль систем Patriot у захисті України.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом розповів про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області та її завдання, непропорційно високі втрати російської армії та роль американських систем Patriot у захисті життів людей, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся із 45-м Президентом США Дональдом Трампом.

"Я думаю, ми маємо спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена. путін не може перемогти. Перемогти мають українці. І я хочу обговорити з вами деталі нашого плану, Плану перемоги", – сказав Глава держави перед початком зустрічі.

Зеленський зазначив, що треба натиснути на російського диктатора та примусити його до миру, і представив Дональду Трампу План перемоги.

Президент України також розповів про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області та її завдання, українські інновації в боротьбі проти російського терору, а також про непропорційно високі втрати російської армії.

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Під час зустрічі детально обговорили загальну ситуацію в Україні, наслідки війни для українців та економіки.

Окремий фокус розмови – постійні обстріли міст і цивільної інфраструктури з боку РФ та роль американських систем Patriot у захисті життів людей.

Володимир Зеленський також наголосив на тому, що потрібно перекрити будь-які можливості для держави-агресорки отримувати гроші на війну від продажу нафти й газу, а також усі канали постачання західних компонентів для російських ракет.

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Дональд Трамп назвав сьогоднішню зустріч хорошим знаком.

"Він (Президент України. – Ред.) пройшов через пекло, і його країна пройшла через таке пекло, через яке пройшло небагато країн – таке не траплялося ніде. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Це жахлива ситуація", – сказав він.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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