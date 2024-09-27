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Трамп заявив, що приїде до України

Трамп заявив, що приїде до України

Київ • УНН

 • 36129 перегляди

Кандидат у президенти США Дональд Трамп у розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв приїхати в Україну. Трамп назвав Україну "прекрасною країною" і висловив жаль щодо війни.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп у розмові із Президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв, щоб приїде до України, передає УНН.

Деталі

Коли Трамп говорив про те, якими гарними були українські міста до війни, і якими зруйнованими вони є зараз, Зеленський парирував: "Ви, між іншим, маєте приїхати до нас".

"Я це зроблю. Це прекрасна країна, прекрасна погода, прекрасне все. І війна, яка ніколи не повинна була відбутися", - сказав Трамп.

Нагадаємо

В січні Зеленський запрошував Дональда Трампа до Києва. Зеленський висловлював зацікавленість у тому, щоб почути "формулу" Трампа щодо припинення війни.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

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