Трамп заявив, що приїде до України
Київ • УНН
Кандидат у президенти США Дональд Трамп у розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв приїхати в Україну. Трамп назвав Україну "прекрасною країною" і висловив жаль щодо війни.
Кандидат у президенти США Дональд Трамп у розмові із Президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв, щоб приїде до України, передає УНН.
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Коли Трамп говорив про те, якими гарними були українські міста до війни, і якими зруйнованими вони є зараз, Зеленський парирував: "Ви, між іншим, маєте приїхати до нас".
"Я це зроблю. Це прекрасна країна, прекрасна погода, прекрасне все. І війна, яка ніколи не повинна була відбутися", - сказав Трамп.
Нагадаємо
В січні Зеленський запрошував Дональда Трампа до Києва. Зеленський висловлював зацікавленість у тому, щоб почути "формулу" Трампа щодо припинення війни.