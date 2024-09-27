Трамп заявил, что приедет в Украину
Киев • УНН
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал приехать в Украину. Трамп назвал Украину "прекрасной страной" и выразил сожаление по поводу войны.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, чтобы приедет в Украину, передает УНН.
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Когда Трамп говорил о том, какими красивыми были украинские города до войны, и какими разрушенными они являются сейчас, Зеленский парировал: "Вы, между прочим, должны приехать к нам".
"Я это сделаю. Это прекрасная страна, прекрасная погода, прекрасное все. И война, которая никогда не должна была состояться", - сказал Трамп.
Напомним
В январе Зеленский приглашал Дональда Трампа в Киев. Зеленский выражал заинтересованность в том, чтобы услышать "формулу" Трампа о прекращении войны.