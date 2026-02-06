Курс валют на 6 февраля: доллар потерял 3 копейки, евро уже дешевле 51 гривны
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 6 февраля на уровне 43,14 гривны, что на 3 копейки меньше, чем в воскресенье. Курс евро составляет 50,90 гривны, а злотого – 12,0585 гривны.
По состоянию на пятницу, 6 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,14 гривны за один доллар. Официальный курс в воскресенье составлял 43,17 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,90. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 43,1405 грн (-3 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,8972 грн (-14 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,0585 грн. (-3 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:
- в банках доллар торгуется по курсу 42,90-43,40 грн, евро по 50,70-51,30 грн, злотый по 11,82 -12,40 грн;
- на межбанке курсы составляют 43,13-43,16 грн/долл. и 50,89-50,91 грн/евро.
Напомним
Накануне биткоин упал на 11% до $64 944, что стало самым низким показателем с октября 2024 года. Это падение уничтожило почти половину стоимости криптовалюты с момента достижения рекорда.
