Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 26401 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 28835 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 25703 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 38871 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 73648 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 30801 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 29294 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 22803 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15546 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 15048 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Эксклюзивы
Курс валют на 6 февраля: доллар потерял 3 копейки, евро уже дешевле 51 гривны

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 6 февраля на уровне 43,14 гривны, что на 3 копейки меньше, чем в воскресенье. Курс евро составляет 50,90 гривны, а злотого – 12,0585 гривны.

Курс валют на 6 февраля: доллар потерял 3 копейки, евро уже дешевле 51 гривны

По состоянию на пятницу, 6 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,14 гривны за один доллар. Официальный курс в воскресенье составлял 43,17 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,90. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ. 

Детали

Официальный курс доллара составляет: 43,1405 грн (-3 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,8972 грн (-14 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,0585 грн. (-3 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,90-43,40 грн, евро по 50,70-51,30 грн, злотый по 11,82 -12,40 грн;
    • на межбанке курсы составляют 43,13-43,16 грн/долл. и 50,89-50,91 грн/евро.

      Напомним

      Накануне биткоин упал на 11% до $64 944, что стало самым низким показателем с октября 2024 года. Это падение уничтожило почти половину стоимости криптовалюты с момента достижения рекорда.

      Вадим Хлюдзинский

