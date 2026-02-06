Курс валют на 6 лютого: долар втратив 3 копійки, євро вже дешевше 51 гривні

$43.170.02
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 27036 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
5 лютого, 14:39 • 29735 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 26102 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 39341 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
5 лютого, 10:05 • 74256 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 30950 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 29399 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 22855 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15585 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 15090 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 13021 перегляди
5 лютого, 15:05 • 27037 перегляди

Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 15:05 • 27037 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 10:05 • 74256 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 71793 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 101744 перегляди
Курс валют на 6 лютого: долар втратив 3 копійки, євро вже дешевше 51 гривні

Київ • УНН

 • 268 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 6 лютого на рівні 43,14 гривні, що на 3 копійки менше, ніж у неділю. Курс євро становить 50,90 гривні, а злотого - 12,0585 гривні.

Курс валют на 6 лютого: долар втратив 3 копійки, євро вже дешевше 51 гривні

Станом на п'ятницю, 6 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,14 гривні за один долар. Офіційний курс у неділю становив 43,17 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,90. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 43,1405 грн (-3 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,8972 грн (-14 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 12,0585 грн. (-3 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:

  • у банках долар торгується за курсом 42,90-43,40 грн, євро за 50,70-51,30 грн, злотий за 11,82 -12,40 грн;
    • на міжбанку курси становлять 43,13-43,16 грн/дол. та 50,89-50,91 грн/євро.

      Нагадаємо

      Напередодні біткоїн впав на 11% до $64 944, що стало найнижчим показником з жовтня 2024 року. Це падіння знищило майже половину вартості криптовалюти з моменту досягнення рекорду.

      Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро22.01.26, 09:01 • 24516 переглядiв

      Вадим Хлюдзинський

      ЕкономікаФінанси
      Злотий