Курс валют на 6 лютого: долар втратив 3 копійки, євро вже дешевше 51 гривні
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 6 лютого на рівні 43,14 гривні, що на 3 копійки менше, ніж у неділю. Курс євро становить 50,90 гривні, а злотого - 12,0585 гривні.
Станом на п'ятницю, 6 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,14 гривні за один долар. Офіційний курс у неділю становив 43,17 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,90. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 43,1405 грн (-3 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,8972 грн (-14 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 12,0585 грн. (-3 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:
- у банках долар торгується за курсом 42,90-43,40 грн, євро за 50,70-51,30 грн, злотий за 11,82 -12,40 грн;
- на міжбанку курси становлять 43,13-43,16 грн/дол. та 50,89-50,91 грн/євро.
Нагадаємо
Напередодні біткоїн впав на 11% до $64 944, що стало найнижчим показником з жовтня 2024 року. Це падіння знищило майже половину вартості криптовалюти з моменту досягнення рекорду.
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро22.01.26, 09:01 • 24516 переглядiв