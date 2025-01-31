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В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
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Курс валют на 31 января: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Киев  •  УНН

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НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,82 грн/долл., что на 10 копеек крепче. В банках доллар можно купить за 42,20 грн, а евро - за 44,10 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,8242 грн/долл., что укрепило гривну на 10 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,82 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,50 грн/евро. 

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30: 

  • Доллар можно купить за 42,20 грн, а продать за 41,75 грн в банках. Евро можно купить за 44,10 грн, а продать за 43,57 грн в банках.
  • В обменниках доллар торгуется по курсу 41,92-41,98 грн, а евро - по 43,90-44,05 грн.
  • На межбанке курсы составляют соответственно 41,76-41,79 грн/долл. для доллара и 43,56-43,58 грн/евро для евро.

Напомним 

Цены на золото выросли на фоне беспокойства инвесторов относительно возможного введения импортных тарифов президентом США Дональдом Трампом.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
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