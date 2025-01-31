Курс валют на 31 января: Нацбанк продолжает укреплять гривну
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,82 грн/долл., что на 10 копеек крепче. В банках доллар можно купить за 42,20 грн, а евро - за 44,10 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,8242 грн/долл., что укрепило гривну на 10 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,82 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,50 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30:
- Доллар можно купить за 42,20 грн, а продать за 41,75 грн в банках. Евро можно купить за 44,10 грн, а продать за 43,57 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,92-41,98 грн, а евро - по 43,90-44,05 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,76-41,79 грн/долл. для доллара и 43,56-43,58 грн/евро для евро.
Напомним
Цены на золото выросли на фоне беспокойства инвесторов относительно возможного введения импортных тарифов президентом США Дональдом Трампом.