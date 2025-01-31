Курс валют на 31 січня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,8242 грн/дол., що зміцнило гривню на 10 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,82 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,50 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:30:

Долар можна купити за 42,20 грн, а продати за 41,75 грн у банках. Євро можна купити за 44,10 грн, а продати за 43,57 грн у банках.

В обмінниках долар торгується за курсом 41,92-41,98 грн, а євро - за 43,90-44,05 грн.

На міжбанку курси становлять відповідно 41,76-41,79 грн/дол. для долара та 43,56-43,58 грн/євро для євро.

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