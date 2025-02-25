Курс валют на 25 февраля: гривна девальвировала

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ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico
07:49 • 17777 просмотра

ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico

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Почему новая одежда из магазина требует стирки - объяснение эксперта
06:30 • 61972 просмотра

Почему новая одежда из магазина требует стирки - объяснение эксперта

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Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий
05:50 • 77546 просмотра

Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
24 февраля, 18:46 • 121031 просмотра

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
24 февраля, 18:31 • 111566 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

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Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией
24 февраля, 16:40 • 108301 просмотра

Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией

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24 февраля, 15:03 • 97954 просмотра

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В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта
24 февраля, 10:46 • 101153 просмотра

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Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых
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Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Курс валют на 25 февраля: гривна девальвировала

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Национальный банк Украины установил новый официальный курс 41,7015 грн/долл., что на 11 копеек больше предыдущего. Евро установлен на уровне 43,64 грн, а на межбанке доллар торгуется по 41,74-41,77 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,7015 грн/долл., что девальвировало гривну на 11 копеек, сообщает УНН с ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,70 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,64 грн/евро. Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:05 утра:

  • Доллар можно купить за 42,00 грн, а продать за 41,45 грн в банках;
  • Евро можно купить за 44,07 грн, а продать за 43,45 грн в банках;
  • В обменниках доллар торгуется по курсу 41,80-41,82 грн, а евро - по 43,80 - 43,95 грн.
  • На межбанке курсы составляют соответственно 41,74- 41,77 грн/долл. для доллара и 43,67-43,68 грн/евро для евро.

Переводы в Украину за год достигли $9,6 млрд: из каких стран присылали больше всего21.02.25, 16:46 • 26364 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

Экономика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
ukrainaУкраина

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