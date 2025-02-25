Курс валют на 25 февраля: гривна девальвировала
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил новый официальный курс 41,7015 грн/долл., что на 11 копеек больше предыдущего. Евро установлен на уровне 43,64 грн, а на межбанке доллар торгуется по 41,74-41,77 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,7015 грн/долл., что девальвировало гривну на 11 копеек, сообщает УНН с ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,70 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,64 грн/евро. Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:05 утра:
- Доллар можно купить за 42,00 грн, а продать за 41,45 грн в банках;
- Евро можно купить за 44,07 грн, а продать за 43,45 грн в банках;
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,80-41,82 грн, а евро - по 43,80 - 43,95 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,74- 41,77 грн/долл. для доллара и 43,67-43,68 грн/евро для евро.
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