Курс валют на 25 лютого: гривня девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7015 грн/дол., що девальвувало гривню на 11 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,70 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,64 грн/євро. Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:05 ранку:

Долар можна купити за 42,00 грн, а продати за 41,45 грн у банках;

Євро можна купити за 44,07 грн, а продати за 43,45 грн у банках;

В обмінниках долар торгується за курсом 41,80−41,82 грн, а євро — за 43,80 − 43,95 грн.

На міжбанку курси становлять відповідно 41,74- 41,77 грн/дол. для долара та 43,67−43,68 грн/євро для євро.

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