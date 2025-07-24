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Курс валют на 24 июля: сколько стоит доллар и евро

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар остался на уровне 41,76 грн, тогда как евро прибавил 12 копеек, достигнув 48,98 грн.

Курс валют на 24 июля: сколько стоит доллар и евро

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс валют. Доллар остался без изменений - на уровне 41,76 грн/долл., евро прибавил 12 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,76 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,98 грн/евро. Официальный курс злотого составляет 11,50 грн/злот.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,00-41,50 грн, а евро по 49,30-48,60 грн, и злотый по 11,60-11,05;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,65-41,75 грн, а евро - по 49,01-49,22 грн, и злотый по 11,40-11,51;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,78-41,81 грн/долл. и 48,99-49,02 грн/евро.

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        Дополнение

        Кабинет министров Украины утвердил ряд решений, направленных на защиту украинского бизнеса и увеличение производства собственного вооружения.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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