Курс валют на 24 июля: сколько стоит доллар и евро

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс валют. Доллар остался без изменений - на уровне 41,76 грн/долл., евро прибавил 12 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,76 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,98 грн/евро. Официальный курс злотого составляет 11,50 грн/злот.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

в банках доллар торгуется по курсу 42,00-41,50 грн, а евро по 49,30-48,60 грн, и злотый по 11,60-11,05;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,65-41,75 грн, а евро - по 49,01-49,22 грн, и злотый по 11,40-11,51;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,78-41,81 грн/долл. и 48,99-49,02 грн/евро.

НБУ: банки ожидают, что украинцы будут активнее брать кредиты и ипотеку

Дополнение

Кабинет министров Украины утвердил ряд решений, направленных на защиту украинского бизнеса и увеличение производства собственного вооружения.