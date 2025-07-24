Курс валют на 24 июля: сколько стоит доллар и евро
Киев • УНН
Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар остался на уровне 41,76 грн, тогда как евро прибавил 12 копеек, достигнув 48,98 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс валют. Доллар остался без изменений - на уровне 41,76 грн/долл., евро прибавил 12 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,76 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,98 грн/евро. Официальный курс злотого составляет 11,50 грн/злот.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:
- в банках доллар торгуется по курсу 42,00-41,50 грн, а евро по 49,30-48,60 грн, и злотый по 11,60-11,05;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,65-41,75 грн, а евро - по 49,01-49,22 грн, и злотый по 11,40-11,51;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,78-41,81 грн/долл. и 48,99-49,02 грн/евро.
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