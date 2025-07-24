Курс валют на 24 липня: скільки коштує долар та євро

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс валют. Долар залишився без змін - на рівні 41,76 грн/дол., євро додав 12 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,76 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,98 грн/євро. Офіційний курс злотого становить 11,50 грн/злот.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

у банках долар торгується за курсом 42,00-41,50 грн, а євро за 49,30-48,60 грн, і злотий за 11,60-11,05;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,65- 41,75 грн, а євро - за 49,01-49,22 грн, і злотий за 11,40-11,51;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,78-41,81 грн/дол. та 48,99-49,02 грн/євро.

НБУ: банки очікують, що українці активніше братимуть кредити та іпотеку

Доповнення

Кабінет міністрів України затвердив низку рішень, спрямованих на захист українського бізнесу та збільшення виробництва власного озброєння.