Курс валют на 24 липня: скільки коштує долар та євро
Київ • УНН
Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар залишився на рівні 41,76 грн, тоді як євро додав 12 копійок, досягнувши 48,98 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс валют. Долар залишився без змін - на рівні 41,76 грн/дол., євро додав 12 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,76 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,98 грн/євро. Офіційний курс злотого становить 11,50 грн/злот.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:
- у банках долар торгується за курсом 42,00-41,50 грн, а євро за 49,30-48,60 грн, і злотий за 11,60-11,05;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,65- 41,75 грн, а євро - за 49,01-49,22 грн, і злотий за 11,40-11,51;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,78-41,81 грн/дол. та 48,99-49,02 грн/євро.
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