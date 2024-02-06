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Кулеба завил, что вероятная отставка Залужного не повлияет на отношения с союзниками

Кулеба завил, что вероятная отставка Залужного не повлияет на отношения с союзниками

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 16:23  •  2850 просмотра

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Министр иностранных дел Украины заявил, что любые изменения в украинском правительстве или военном руководстве не повлияют на отношения с западными союзниками, поскольку они уважают полномочия президента назначать чиновников.

Вероятная отставка Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и другие кадровые перестановки в Украине не повлияют на отношения с западными союзниками. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Кулеба ответил на вопрос, какое влияние на доверие партнеров Украины и их помощи могут иметь  внутренние разногласия между политическим и военным руководством в Украине и те изменения, которые могут быть в правительстве.

"Хочу подчеркнуть, что Президент имеет право в любое время заменить министра обороны, министра иностранных дел и Главнокомандующего Вооруженными силами. Потому что, как я уже сказал, по Конституции он является Верховным главнокомандующим и он назначает 22 министра в правительство, министра обороны и министра иностранных дел", - сказал Кулеба.

Кулеба считает, что изменения в правительстве могут не повлияют на отношения Украины с международными партнерами.

"Я не думаю, что любые изменения в правительстве могут повлиять на наши отношения с нашими партнерами, потому что наши партнеры уважают полномочия президента принимать те решения, о которых я говорил. Это суверенное, гарантированное Конституцией право Президента Украины", - отметил Кулеба.

Он также отметил, что Украина является демократической страной, и могут быть дискуссии относительно  тактики внутри команды.

"Но мы все едины вокруг нашей стратегической цели - поражение россии в Украине и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. И никаких дискуссий относительно этой стратегической цели нет", - заявил министр.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение о возможной отставке главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. По его словам, Украине нужны изменения в руководстве государством. 

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что США остаются в стороне от кадровых решений в Вооруженных силах Украины.  Украинские власти самостоятельно принимают решения по кадровым вопросам в ВСУ. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
valerii-zaluzhnyiВалерий Залужный
Кулеба завив, що імовірна відставка Залужного не вплине на відносини із союзниками
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Кулеба завил, что вероятная отставка Залужного не повлияет на отношения с союзниками

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