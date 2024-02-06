Кулеба завив, що імовірна відставка Залужного не вплине на відносини із союзниками
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України заявив, що будь-які зміни в українському уряді чи військовому керівництві не вплинуть на відносини із західними союзниками, оскільки вони поважають повноваження президента призначати чиновників.
Імовірна відставка Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інші кадрові перестановки в Україні не вплинуть на відносини з західними союзниками. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
Кулеба відповів на запитання, який вплив на довіру партнерів України та їхньої допомоги можуть мати внутрішні розбіжності між політичним та військовим керівництвом в Україні та ті зміни, які можуть бути в уряді.
"Хочу наголосити, що Президент має право в будь-який час замінити міністра оборони, міністра закордонних справ і Головнокомандувача Збройними силами. Тому що, як я вже сказав, за Конституцією він є Верховним головнокомандувачем і він призначає 22 міністри до уряду, міністра оборони та міністра закордонних справ", - сказав Кулеба.
Кулеба вважає, що зміни в уряді можуть не вплинуть на відносини України з міжнародними партнерами.
"Я не думаю, що будь-які зміни в уряді можуть вплинути на наші відносини з нашими партнерами, тому що наші партнери поважають повноваження президента приймати ті рішення, про які я говорив. Це суверенне, гарантоване Конституцією право Президента України", - зазначив Кулеба.
Він також зазначив, що Україна є демократичною країною, і можуть бути дискусії щодо тактики всередині команди.
"Але ми всі єдині навколо нашої стратегічної мети – поразка росії в Україні та відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. І жодних дискусій щодо цієї стратегічної мети немає", - заявив міністр.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський прокоментував повідомлення щодо можливої відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. За його словами, Україні потрібні зміни у керівництві державою.
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що США залишаються осторонь кадрових рішень у Збройних силах України. Українська влада самостійно приймає рішення щодо кадрових питань в ЗСУ.