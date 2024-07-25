Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Гонконг. Он призвал местные власти принять меры, чтобы лишить россию возможности использовать Гонконг для обхода санкций, введенных за агрессию против Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Гонконг и призвал закрыть рф пути для обхода ограничительных мер, сообщили в МИД Украины в четверг, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что Кулеба посетил Специальный Административный Район Гонконг в четверг, 25 июля, в рамках визита в Китай. Глава МИД провел встречу с главой администрации Гонконга Джоном Ли.
Стороны, как указано, обсудили создание новых возможностей для торговли и инвестиций между Украиной и Гонконгом в контексте восстановления нашей страны.
Дмитрий Кулеба также призвал администрацию Гонконга принять меры, чтобы лишить россию и российские компании возможности использовать Гонконг для обхода ограничительных мер, введенных за российскую агрессию против Украины
Глава МИД Украины подчеркнул, что "эти ограничительные меры необходимы для ослабления потенциала россии к ведению войны и убийства людей в Украине". Министр подчеркнул, что "российские махинации не должны портить репутацию Гонконга как высокоразвитой либеральной экономики, которая основывается на непоколебимом уважении к верховенству права".
Кулеба также обсудил с собеседником вопросы защиты прав граждан Украины на территории Гонконга.
В рамках визита министр провел отдельную встречу с представителями гонконгского бизнеса, где обсудил перспективы взаимодействия с украинскими компаниями и инвестиций, в частности в контексте восстановления и реконструкции Украины.
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