Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Гонконг и призвал закрыть рф пути для обхода ограничительных мер, сообщили в МИД Украины в четверг, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что Кулеба посетил Специальный Административный Район Гонконг в четверг, 25 июля, в рамках визита в Китай. Глава МИД провел встречу с главой администрации Гонконга Джоном Ли.

Стороны, как указано, обсудили создание новых возможностей для торговли и инвестиций между Украиной и Гонконгом в контексте восстановления нашей страны.

Дмитрий Кулеба также призвал администрацию Гонконга принять меры, чтобы лишить россию и российские компании возможности использовать Гонконг для обхода ограничительных мер, введенных за российскую агрессию против Украины - сообщили в МИД.

Глава МИД Украины подчеркнул, что "эти ограничительные меры необходимы для ослабления потенциала россии к ведению войны и убийства людей в Украине". Министр подчеркнул, что "российские махинации не должны портить репутацию Гонконга как высокоразвитой либеральной экономики, которая основывается на непоколебимом уважении к верховенству права".

Кулеба также обсудил с собеседником вопросы защиты прав граждан Украины на территории Гонконга.

В рамках визита министр провел отдельную встречу с представителями гонконгского бизнеса, где обсудил перспективы взаимодействия с украинскими компаниями и инвестиций, в частности в контексте восстановления и реконструкции Украины.

Кулеба: Україна готова до мирного процесу за двох умов