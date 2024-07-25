Украина может участвовать в мирном процессе, если есть соблюдение двух принципов: никаких договоренностей об Украине без Украины и полное уважение к ее суверенитету и территориальной целостности. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по результатам встречи со своим китайским коллегой Ван И. Соответствующее видео украинский чиновник опубликовал в Instagram, передает УНН.

Детали

Он рассказал: объяснил китайскому коллеге на примере истории и сегодняшних событий, что Украина «не прогнулась» ни под один ультиматум Владимира Путина, находясь под страшным военным ударом российского диктатора.

«И Украина никогда, никогда, ни на один сантиметр не прогнется, если кто-либо в мире, независимо из какой части мира, попытается говорить с нами на языке ультиматумов. Это просто невозможно. Не такой президент Зеленский, не такое государство Украина и, главное, не такой украинский народ», - заявил глава МИД Украины.

Зато Кулеба акцентировал Ван И на двух принципах, которых должны незыблемо придерживаться: никаких договоренностей об Украине без Украины и полное уважение к ее суверенитету и территориальной целостности.

При условии соблюдения этих двух принципов Украина может «вести любые разговоры и искать любые решения», отметил глава украинской дипломатии.

Дополнение

Зато, отметил чиновник, во время переговоров Китай «незыблемо подтвердил свое уважение» к принципу суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кулеба отметил, что этот факт является очень важным, поскольку «снимает целый ряд инсинуаций».

Также Ван И согласился, что необходима не иллюзия мира - а нужен справедливый и устойчивый мир, то есть «не надо стремиться к каким-то временным решениям», пояснил глава украинского МИД.

К тому же чиновник проинформировал коллегу о формуле мира, Саммите мира и дальнейших шагах Украины.

КНР не участвовала в Саммите мира, а накануне мероприятия президент Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать Саммит мира, а Китай ей помогает. Впрочем, даже после этого заявления между Украиной и Китаем состоялись политические консультации в Пекине - делегацию возглавлял первый заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

«Далее мы говорили о более широких вещах... о том, что Украина будет членом ЕС - и украинско-китайские отношения уже надо рассматривать через эту призму», - отметил Кулеба.

По его словам, чувствуется настроенность КНР на развитие торговли и двусторонних отношений - это «огромные экономические возможности».

Также украинская сторона хочет, чтобы были более тесные отношения между украинскими областями и китайскими регионами.

Глава МИД подытожил: несмотря на широкую повестку дня, в центре внимания был вопрос мира, Украина продолжает говорить с Китаем.

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