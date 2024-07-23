Встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Молдовы в начале июля позволила им «сверить часы» по основным вопросам.

Об этом сказал Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью молдавскому изданию NewsMaker, пишет УНН.

Глава МИД Украины выразил искреннюю благодарность моему коллеге Михаю Попши за традиционное молдавское гостеприимство, предоставленное украинской делегации в Кишиневе.

«У нас с Михаем за время совместной работы сложились отличные отношения. Мы постоянно на связи, не только в формате официальных встреч, но и просто в мессенджере. И он, и я знаем, что можем рассчитывать друг на друга во всех вопросах. Встреча в Кишиневе позволила нам «сверить часы» по основным вопросам, представляющим взаимный интерес для народов наших стран: обеспечение безопасности в регионе, усиление энергетической устойчивости, развитие взаимовыгодных логистических и инфраструктурных проектов, поддержание стабильности и противодействие попыткам России «расшатать» ситуацию в Молдове и регионе, интеграция в ЕС», - сказал Кулеба.

Напомним,

В начале июля Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетил Молдову, где встретился с министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшоем и министром иностранных дел Румынии Люминицей Одобеску.