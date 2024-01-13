Кулеба призвал все страны G7 и ЕС наконец перекрыть поставки в рф компонентов двойного значения
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает G7 и ЕС перекрыть поставки в РФ товаров западного производства.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все страны G7 и Европейского Союза наконец перекрыть поставки в россию товаров западного производства, содержащих компонент двойного назначения, которые кремль использует для своих ракет. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Сежурне, передает корреспондент УНН.
Детали
Кулеба напомнил, что в российских ракетах, которые летят на головы украинцев уже неоднократно находили немало компонентов западного производства.
"Я хочу призвать все страны G7 и Европейского Союза в конце концов услышать Украину и принять решительные меры, чтобы перекрыть поставки в Россию товаров, которые содержат эти компоненты", - сказал Кулеба.
Он отметил, что россия использует стиральные машинки, микроволновки и другие бытовые приборы не для стирки и еды, а для извлечения из них отдельных запчастей, чтобы встроить их в свои ракеты и убивать украинцев.
"Списки компонентов, которые мы находим в сбитых российских ракетах мы регулярно передаем партнерам и уже неоднократно призывали их принять меры для блокирования поставок", - отметил Кулеба.
Дополнение
В отчете Киевской школы экономики (КШЭ) и Международной рабочей группы Ермака-Макфола говорится о том, что 44% всех электронных компонентов вооружений России - это разработки западных компаний.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что каждый путь поставки россии компонентов для "Калибров" из других стран - это путь усиления террора.
российская компания-производитель БПЛА "Орлан" продолжает закупать иностранное комплектующие в обход санкций12 январь 2024, 10:42 • 26575 просмотров
Кулеба призвал все страны G7 и ЕС наконец перекрыть поставки в рф компонентов двойного значения
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает G7 и ЕС перекрыть поставки в РФ товаров западного производства.
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