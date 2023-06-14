Зеленський: кожен шлях постачання росії компонентів для "Калібрів" - шлях посилення терору

Цитата

"Продовжуємо й нашу комунікацію з партнерами щодо російського ракетного виробництва. Сьогодні російські нелюди завдали чергових ракетних ударів по Одесі – з "Калібрів". Десятки компонентів цих "Калібрів" поставлені в росію з інших країн. Очевидно, що кожен такий шлях постачання – це шлях посилення терору. Світ має інструменти, щоб перекрити всі подібні шляхи – з кожної країни, від кожної компанії, чиї компоненти використовуються російськими виробниками ракет", - наголосив Президент.

Доповнення

Зеленський додав, що підписав нові укази про відзначення українських воїнів державними нагородами, зокрема й воїнів Повітряних сил. Крім того, нагородами відзначені розвідники та військовослужбовці Збройних Сил – бойових бригад і підрозділів. Загалом нагородами відзначений 331 воїн.

"Будь ласка, завжди пам’ятайте, що ми всі в Україні зобов’язані своїм життям тим, хто став на захист життя нашого народу й незалежності. Повага до наших воїнів, повага до рідних наших воїнів, повага до дружин і чоловіків усіх тих, хто став на захист держави, – це безумовно. Вдячність цим людям – це безумовно. Україна вміє бути вдячною, і це варто показувати щодня", - підсумував Глава держави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський: одна з ракет, що вдарила по Кривому Рогу, містила компоненти з інших країн