Зеленський: одна з ракет, що вдарила по Кривому Рогу, містила компоненти з інших країн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Одна з ракет, яка вдарила вчора вночі по Кривому Рогу, містила компоненти, вироблені в інших країнах. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в своєму традиційному відеозверненні, пише УНН.
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"На жаль, росія досі має змогу отримувати критичні компоненти для виробництва ракет, які створені компаніями з різних країн світу, зокрема компаніями з деяких країн-партнерів. Різними шляхами ці компоненти потім постачають у росію. Якщо взяти, до прикладу, одну з ракет, які вдарили сьогодні по Кривому Рогу, то близько 50 компонентів у ній – переважно мікроелектроніка – вироблені в інших країнах", - сказав Зеленський.
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Крім того, він розповів про зустріч, що відбулася між представниками України та дипломатами відповідних країн. Зеленський підкреслив, що список компаній, які постачають росії компоненти для вбивств, є у всіх партнерів.
"Ми чекаємо висновків та швидких дій, які зупинять російський ракетний терор", - зазначив Глава держави.
Президент також наголосив, що міжнародній спільноті необхідно ввести посилений контроль за експортом критичних компонентів.
"Україна застосувала санкції проти всіх компаній у росії, які виробляють ракети. Саме такі повні санкційні обмеження мають бути й на глобальному рівні проти всіх них. Кожен шлях обходу санкцій має закономірно каратися також на глобальному рівні. Має бути посилений – максимально – експортний контроль за критичними компонентами. Якщо хтось виступає посередником або працює разом із росією, щоб терористи могли й надалі підривати житлові будинки та вбивати людей, то такі суб’єкти – бізнес чи держава – заслуговують відповідної реакції світу. Жорсткої реакції. Вся інформація щодо цього є у партнерів", - зауважив Зеленський.
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