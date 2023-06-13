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Зеленский: одна из ракет, ударившая по Кривому Рогу, содержала компоненты из других стран

Киев • УНН

 • 4648408 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Одна из ракет, которая ударила вчера ночью по Кривому Рогу, содержала компоненты, произведенные в других странах. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении, пишет УНН.

Зеленский: одна из ракет, ударившая по Кривому Рогу, содержала компоненты из других стран

Цитата

"К сожалению, россия до сих пор имеет возможность получать критические компоненты для производства ракет, которые созданы компаниями из разных стран мира, в том числе компаниями из некоторых стран-партнеров. Разными путями эти компоненты затем поставляют в россию. Если взять, к примеру, одну из ракет, которые ударили сегодня по Кривому Рогу, то около 50 компонентов в ней – преимущественно микроэлектроника – произведены в других странах", - сказал Зеленский.

Детали

Кроме того, он рассказал о встрече, которая состоялась между представителями Украины и дипломатами соответствующих стран. Зеленский подчеркнул, что список компаний, которые поставляют россии компоненты для убийств, есть у всех партнеров.

"Мы ждем выводов и быстрых действий, которые остановят российский ракетный террор", - отметил Глава государства.

Президент также подчеркнул, что международному сообществу необходимо ввести усиленный контроль за экспортом критических компонентов.

"Украина применила санкции против всех компаний в россии, которые производят ракеты. Именно такие полные санкционные ограничения должны быть и на глобальном уровне против всех них. Каждый путь обхода санкций должен закономерно наказываться также на глобальном уровне. Должен быть усилен – максимально – экспортный контроль за критическими компонентами. Если кто-то выступает посредником или работает вместе с россией, чтобы террористы могли и дальше взрывать жилые дома и убивать людей, то такие субъекты – бизнес или государство – заслуживают соответствующей реакции мира. Жесткой реакции. Вся информация по этому поводу есть у партнеров", - отметил Зеленский.

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