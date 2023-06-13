Зеленский: одна из ракет, ударившая по Кривому Рогу, содержала компоненты из других стран

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"К сожалению, россия до сих пор имеет возможность получать критические компоненты для производства ракет, которые созданы компаниями из разных стран мира, в том числе компаниями из некоторых стран-партнеров. Разными путями эти компоненты затем поставляют в россию. Если взять, к примеру, одну из ракет, которые ударили сегодня по Кривому Рогу, то около 50 компонентов в ней – преимущественно микроэлектроника – произведены в других странах", - сказал Зеленский.

Детали

Кроме того, он рассказал о встрече, которая состоялась между представителями Украины и дипломатами соответствующих стран. Зеленский подчеркнул, что список компаний, которые поставляют россии компоненты для убийств, есть у всех партнеров.

"Мы ждем выводов и быстрых действий, которые остановят российский ракетный террор", - отметил Глава государства.

Президент также подчеркнул, что международному сообществу необходимо ввести усиленный контроль за экспортом критических компонентов.

"Украина применила санкции против всех компаний в россии, которые производят ракеты. Именно такие полные санкционные ограничения должны быть и на глобальном уровне против всех них. Каждый путь обхода санкций должен закономерно наказываться также на глобальном уровне. Должен быть усилен – максимально – экспортный контроль за критическими компонентами. Если кто-то выступает посредником или работает вместе с россией, чтобы террористы могли и дальше взрывать жилые дома и убивать людей, то такие субъекты – бизнес или государство – заслуживают соответствующей реакции мира. Жесткой реакции. Вся информация по этому поводу есть у партнеров", - отметил Зеленский.

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