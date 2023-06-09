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Деякі члени ЄС побоюються, що санкції проти третіх країн світу за допомогу рф нашкодять відносинам з ними

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Країни Європейського Союзу намагаються домовитись про новий пакет санкцій проти росії через її вторгнення в Україну, який передбачає обмеження й проти країн, які допомагають рф. Держави-члени продовжують сперечатися про те, наскільки жорсткими повинні бути заходи щодо забезпечення їхнього дотримання, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деякі члени ЄС побоюються, що санкції проти третіх країн світу за допомогу рф нашкодять відносинам з ними

Деталі 

Механізм дії 11-го пакету санкції може стати настільки розбавленим, що його буде занадто складно застосовувати, і водночас стане слабким засобом стримування. 

За словами дипломатів, деякі країни побоюються, що санкції проти держав, які допомагають рф, можуть зашкодити відносинам ЄС із цими країнами та ще більше зблизити їх із росією.

На дебатах виявили проблему, з якою стикається ЄС у роботі щодо забезпечення дотримання своїх власних санкцій жорстким та послідовним чином по всьому блоку, при цьому відсутність спільних інструментів часто означає, що застосування має неоднорідний характер і зводиться до політичної волі окремих членів для виконання правил.

Тим часом Угорщина та Греція, як і раніше, хочуть, щоб деякі з їхніх компаній були виключені з українського чорного списку "міжнародних спонсорів війни", і утримуються від того, щоб дати зелене світло спільному пакету. За словами деяких дипломатів, обговорення цього питання триває, хоча український список не санкційний і не має правових наслідків.

Офіційний представник ЄС сказав, що вони впевнені, що згоди буде досягнуто вже наступного тижня. 

Нагадаємо 

У Європейському Союзі ще немає згоди щодо нового пакету санкцій проти рф.

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