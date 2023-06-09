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Некоторые члены ЕС опасаются, что санкции против третьих стран мира за помощь рф навредят отношениям с ними

Киев • УНН

 • 307387 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Страны Европейского Союза пытаются договориться о новом пакете санкций против россии из-за ее вторжения в Украину, который предусматривает ограничения и против стран, которые помогают рф. Государства-члены продолжают спорить о том, насколько жесткими должны быть меры по обеспечению их соблюдения, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Некоторые члены ЕС опасаются, что санкции против третьих стран мира за помощь рф навредят отношениям с ними

Детали 

Механизм действия 11-го пакета санкций может стать настолько разбавленным, что его будет слишком сложно применять, и в то же время станет слабым средством сдерживания. 

По словам дипломатов, некоторые страны опасаются, что санкции против государств, которые помогают рф, могут навредить отношениям ЕС с этими странами и еще больше сблизить их с россией.

На дебатах выявили проблему, с которой сталкивается ЕС в работе по обеспечению соблюдения своих собственных санкций жестким и последовательным образом по всему блоку, при этом отсутствие общих инструментов часто означает, что применение имеет неоднородный характер и сводится к политической воле отдельных членов для выполнения правил.

Тем временем Венгрия и Греция по-прежнему хотят, чтобы некоторые из их компаний были исключены из украинского черного списка "международных спонсоров войны", и воздерживаются от того, чтобы дать зеленый свет совместному пакету. По словам некоторых дипломатов, обсуждение этого вопроса продолжается, хотя украинский список не санкционный и не имеет правовых последствий.

Официальный представитель ЕС сказал, что они уверены, что согласие будет достигнуто уже на следующей неделе. 

Напомним 

В Европейском Союзе еще нет согласия по новому пакету санкций против рф.

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