Некоторые члены ЕС опасаются, что санкции против третьих стран мира за помощь рф навредят отношениям с ними

Детали

Механизм действия 11-го пакета санкций может стать настолько разбавленным, что его будет слишком сложно применять, и в то же время станет слабым средством сдерживания.

По словам дипломатов, некоторые страны опасаются, что санкции против государств, которые помогают рф, могут навредить отношениям ЕС с этими странами и еще больше сблизить их с россией.

На дебатах выявили проблему, с которой сталкивается ЕС в работе по обеспечению соблюдения своих собственных санкций жестким и последовательным образом по всему блоку, при этом отсутствие общих инструментов часто означает, что применение имеет неоднородный характер и сводится к политической воле отдельных членов для выполнения правил.

Тем временем Венгрия и Греция по-прежнему хотят, чтобы некоторые из их компаний были исключены из украинского черного списка "международных спонсоров войны", и воздерживаются от того, чтобы дать зеленый свет совместному пакету. По словам некоторых дипломатов, обсуждение этого вопроса продолжается, хотя украинский список не санкционный и не имеет правовых последствий.

Официальный представитель ЕС сказал, что они уверены, что согласие будет достигнуто уже на следующей неделе.

Напомним

В Европейском Союзе еще нет согласия по новому пакету санкций против рф.