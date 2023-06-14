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Зеленский: каждый путь поставки россии компонентов для "Калибров" - путь усиления террора

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении отметил, что каждый путь поставки россии компонентов для "Калибров" из других стран - это путь усиления террора, пишет УНН.

Зеленский: каждый путь поставки россии компонентов для "Калибров" - путь усиления террора

Цитата

"Продолжаем и нашу коммуникацию с партнерами по российскому ракетному производству. Сегодня российские нелюди нанесли очередные ракетные удары по Одессе – из "Калибров". Десятки компонентов этих "Калибров" поставлены в россию из других стран. Очевидно, что каждый такой путь поставки – это путь усиления террора. Мир имеет инструменты, чтобы перекрыть все подобные пути – из каждой страны, от каждой компании, чьи компоненты используются российскими производителями ракет", - подчеркнул Президент.

Дополнение

Зеленский добавил, что подписал новые указы о награждении украинских воинов государственными наградами, в том числе и воинов Воздушных сил. Кроме того, наградами отмечены разведчики и военнослужащие Вооруженных Сил – боевых бригад и подразделений. Всего наградами отмечен 331 воин.

"Пожалуйста, всегда помните, что мы все в Украине обязаны своей жизнью тем, кто стал на защиту жизни нашего народа и независимости. Уважение к нашим воинам, уважение к родным наших воинов, уважение к женам и мужьям всех тех, кто стал на защиту государства, – это безусловно. Благодарность этим людям – это безусловно. Украина умеет быть благодарной, и это стоит показывать каждый день", - подытожил Глава государства.

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