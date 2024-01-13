Кулеба закликав всі країни G7 та ЄС нарешті перекрити постачання у рф компонентів подвійного значення
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає G7 та ЄС перекрити постачання в рф товарів західного виробництва.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав всі країни G7 та Європейського Союзу нарешті перекрити постачання в росію товарів західного виробництва, які містять компонент подвійного призначення, які кремль використовує для своїх ракет. Про це він заявив під час спільної пресконференції з Сежурне, передає кореспондент УНН.
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Кулеба нагадав, що в російських ракетах, які летять на голови українців вже неодноразово знаходили чимало компонентів західного виробництва.
"Я хочу закликати всі країни G7 та Європейського Союзу врешті-решт почути Україну та вжити рішучих заходів, щоб перекрити постачання в росію товарів, які містять ці компоненти", - сказав Кулеба.
Він зазначив, що росія використовує пральні машинки, мікрохвильовки та інші побутові прилади не для прання та їжі, а для вилучення з них окремих запчастин, щоб вмонтувати їх в свої ракети та вбивати українців.
"Списки компонентів, які ми знаходимо в збитих російських ракетах ми регулярно передаємо партнерам і вже неодноразово закликали їх вжити заходів для блокування постачань", - зауважив Кулеба.
Доповнення
У звіті Київської школи економіки (КШЕ) та Міжнародної робочої групи Єрмака-Макфола йдеться про те, що 44% усіх електронних компонентів озброєнь росії – це розробки західних компаній.
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