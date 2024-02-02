Кулеба призвал ОБСЕ предоставить приоритет в защите национальных меньшинств в россии

Министр Кулеба призвал ОБСЕ сделать вопрос защиты прав национальных меньшинств в России одним из приоритетных в повестке дня человеческого измерения организации. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, передает УНН.

Нынешняя российская диктатура ничего не имеет общего ни с выборами, ни с демократией. Недавние события в Башкортостане в очередной раз показали, что Россия - это тюрьма народов. Башкиры встали на защиту активиста, которого Кремль судит за позицию против войны и за поддержку башкирской культуры и идентичности. - министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Детали

Такое заявление Дмитрий Кулеба сделал во время совместной пресс-конференции с Действующим председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Мальты Иеном Борджа.

Дмитрий Кулеба отметил, что москва активно мобилизует для войны в Украине именно национальные меньшинства. Таким образом россия достигает двух своих целей: ведение войны в Украине и этнические чистки на собственной территории.

"В ОБСЕ есть инструменты для защиты прав национальных меньшинств, в частности, функционирует институт Верховного комиссара по вопросам национальных меньшинств. Считаю, что нужно вплотную заняться этой проблематикой", - отметил министр иностранных дел Украины.

Кулеба призвал председателя ОБСЕ принять дополнительные шаги в отношении похищения украинских детей

Дополнительно

В этот же день с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел и торговли Мальты Иеном Боргом встретился и Президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал сфокусировать внимание организации на возвращении незаконно депортированных Россией детей.