Кулеба закликав ОБСЄ надати пріоритет у захисті національних меншин в росії

Міністр Кулеба закликав ОБСЄ зробити питання захисту прав національних меншин в росії одним із пріоритетних на порядку денному людського виміру організації. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ, передає УНН.

Нинішня російська диктатура нічого не має спільного ні з виборами, ні з демократією. Нещодавні події в Башкортостані вкотре засвідчили, що Росія — це тюрма народів. Башкири стали на захист активіста, якого Кремль судить за позицію проти війни і за підтримку башкирської культури та ідентичності. — міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Таку заяву Дмитро Кулеба зробив під час спільної пресконференції із Діючим головою ОБСЄ та міністром закордонних справ Мальти Ієном Борджа.

Дмитро Кулеба зазначив, що москва активно мобілізує для війни в Україні саме національні меншини. Таким чином росія досягає двох своїх цілей: ведення війни в Україні та етнічні чистки на власній території.

"У ОБСЄ є інструменти для захисту прав національних меншин, зокрема, функціонує інститут Верховного комісара з питань національних меншин. Вважаю, що потрібно впритул зайнятися цією проблематикою" — зауважив міністр закордонних справ України.

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Цього ж дня із діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти Ієном Боргом зустрівся й Президент України Володимир Зеленський. Він закликав сфокусувати увагу організації на поверненні незаконно депортованих росією дітей.