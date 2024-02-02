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Кулеба закликав голову ОБСЄ вжити додаткових кроків щодо викрадення українських дітей

Кулеба закликав голову ОБСЄ вжити додаткових кроків щодо викрадення українських дітей

Київ • УНН

 • 27356 перегляди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ вжити додаткових заходів для вирішення проблеми викрадення росією українських дітей та цивільних заручників.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав діючого голову ОБСЄ, міністра закордонних справ Мальти Ієна Борджа вжити додаткових кроків для використання всіх наявних можливостей організації для того, щоб предметно зайнятися проблематикою викрадення українських дітей та цивільних заручників. Про це Кулеба заявив під час спільної пресконференції в Києві, передає УНН.

"Ми детально обговорили ситуацію на полі бою в Україні, російський повітряний терор. Проговорили розширення документування ОБСЄ російських злочинів в Україні, зокрема воєнних та злочинів проти людяності вчинених на окупованих територіях", - сказав Кулеба.

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За його словами, особливу увагу вони приділили злочинній практиці росії з викрадення українських дітей, проблемам цивільних заручників та примусової паспортизації.

"Я закликав ОБСЄ невідкладно вжити додаткових кроків для використання всіх наявних у них можливостей для того, щоб предметно зайнятися проблематикою викрадення українських дітей та цивільних заручників. Ще одна тема, яку я порушив перед своїм колегою – це захист прав національних меншин на території рф…", - розповів Кулеба.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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