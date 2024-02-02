Кулеба закликав голову ОБСЄ вжити додаткових кроків щодо викрадення українських дітей

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав діючого голову ОБСЄ, міністра закордонних справ Мальти Ієна Борджа вжити додаткових кроків для використання всіх наявних можливостей організації для того, щоб предметно зайнятися проблематикою викрадення українських дітей та цивільних заручників. Про це Кулеба заявив під час спільної пресконференції в Києві, передає УНН.

"Ми детально обговорили ситуацію на полі бою в Україні, російський повітряний терор. Проговорили розширення документування ОБСЄ російських злочинів в Україні, зокрема воєнних та злочинів проти людяності вчинених на окупованих територіях", - сказав Кулеба.

Викрадення дітей: щоб відвести увагу від себе - рф звинуватила у злочинах Україну

За його словами, особливу увагу вони приділили злочинній практиці росії з викрадення українських дітей, проблемам цивільних заручників та примусової паспортизації.

"Я закликав ОБСЄ невідкладно вжити додаткових кроків для використання всіх наявних у них можливостей для того, щоб предметно зайнятися проблематикою викрадення українських дітей та цивільних заручників. Ще одна тема, яку я порушив перед своїм колегою – це захист прав національних меншин на території рф…", - розповів Кулеба.