Кулеба призвал председателя ОБСЕ принять дополнительные шаги в отношении похищения украинских детей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Мальты Иена Борджа принять дополнительные шаги для использования всех имеющихся возможностей организации для того, чтобы предметно заняться проблематикой похищения украинских детей и гражданских заложников. Об этом Кулеба заявил во время совместной пресс-конференции в Киеве, передает УНН.

"Мы подробно обсудили ситуацию на поле боя в Украине, российский воздушный террор. Проговорили расширение документирования ОБСЕ российских преступлений в Украине, в частности военных и преступлений против человечности совершенных на оккупированных территориях", - сказал Кулеба.

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По его словам, особое внимание они уделили преступной практике россии по похищению украинских детей, проблемам гражданских заложников и принудительной паспортизации.

"Я призвал ОБСЕ безотлагательно принять дополнительные шаги для использования всех имеющихся у них возможностей для того, чтобы предметно заняться проблематикой похищения украинских детей и гражданских заложников. Еще одна тема, которую я поднял перед своим коллегой - это защита прав национальных меньшинств на территории рф...", - рассказал Кулеба.