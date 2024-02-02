Кулеба призвал председателя ОБСЕ принять дополнительные шаги в отношении похищения украинских детей

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  169461 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  198551 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  171038 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  171178 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  169019 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  146965 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  153925 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  168831 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170219 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Новости по теме

Кулеба призвал председателя ОБСЕ принять дополнительные шаги в отношении похищения украинских детей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ принять дополнительные меры для решения проблемы похищения россией украинских детей и гражданских заложников.

Война •   •  9660 просмотра
Кулеба призвал председателя ОБСЕ принять дополнительные шаги в отношении похищения украинских детей

Ушла из дома и перестала выходить на связь: в Одесской области нашли тело 15-летней девушки

Тело 15-летней девочки из Одесской области было найдено после того, как она пропала без вести. Сейчас полиция установила личность подозреваемого в ее смерти.

Криминал и ЧП •   •  9899 просмотра
Ушла из дома и перестала выходить на связь: в Одесской области нашли тело 15-летней девушки

Фьюри во время спарринга получил травму. Бой с Усиком перенесли

Запланированный на 17 февраля титульный бой Тайсона Фьюри с Александром Усиком в супертяжелом весе был перенесен из-за травмы, которую Фьюри получил во время спарринга и которая потребовала наложения швов.

Спорт •   •  10965 просмотра
Фьюри во время спарринга получил травму. Бой с Усиком перенесли

Увольнение Секретаря СНБО Данилова фейк - Центр противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации опроверг сообщения об отставке секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, назвав фейком информацию, распространенную в телеграм-каналах.

Война •   •  17428 просмотра
Увольнение Секретаря СНБО Данилова фейк - Центр противодействия дезинформации

Под звуки сирен: порты Дуная увеличили перевалку грузов в 2023 году в шесть раз

В прошлом году грузооборот портов Одесской области увеличился более чем в три раза - до более 32 миллионов тонн по сравнению с довоенными показателями, а порт Измаил - более чем в два раза, до 20,2 миллиона тонн.

Война •   •  17867 просмотра
Под звуки сирен: порты Дуная увеличили перевалку грузов в 2023 году в шесть раз

США ввели санкции против ряда компаний, причастных к производству "шахедов"

Министерство финансов США ввело санкции против иранских и гонконгских компаний причастных к производству иранских баллистических ракет и беспилотников серии Shahed.

Новости Мира •   •  13188 просмотра
США ввели санкции против ряда компаний, причастных к производству "шахедов"

Зеленский провел Ставку: обсудили ситуацию на фронте, производство дронов и снаряды

Президент Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсудил производство беспилотников, производство снарядов, ситуацию на фронте, в частности в Авдеевке, строительство фортификационных сооружений и восстановление энергетической инфраструктуры после российских ударов.

Война •   •  21741 просмотра
Зеленский провел Ставку: обсудили ситуацию на фронте, производство дронов и снаряды

Зеленский встретился с новым председателем ОБСЕ: о чём говорили

Зеленский попросил нового председателя ОБСЕ сосредоточить внимание организации на возвращении украинских детей, незаконно депортированных в россию, и поблагодарил Мальту за проведение встречи по украинской формуле мира.

Война •   •  20068 просмотра
Зеленский встретился с новым председателем ОБСЕ: о чём говорили

Средства на покрытие потребностей мобилизации можно привлечь только из внутренних ресурсов, но решение не принято - Пидласа

Дополнительные средства для покрытия потребностей военной мобилизации могут быть привлечены из внутренних ресурсов Украины, поскольку нельзя тратить на нужды ВСУ средства международных партнеров. В настоящее время решение о количестве мобилизованных или источниках финансирования еще не принято.

Война •   •  20127 просмотра
Средства на покрытие потребностей мобилизации можно привлечь только из внутренних ресурсов, но решение не принято - Пидласа

Бизнес Черниговщины страдает от блокировки налоговых накладных

Со второго полугодия 2023 года Черниговщина стремительно выходит в лидеры по количеству заблокированных налоговых накладных. При этом, по итогам 9 месяцев 2023 года по Черниговской области, положительное сальдо по уплате НДС составляет более 350 млн. грн. Характерным признаком блокировки являются надуманные формальные причины, которые не соответствуют установленным нормам.

Экономика •   •  18198 просмотра
Бизнес Черниговщины страдает от блокировки налоговых накладных