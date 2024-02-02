Кулеба призвал председателя ОБСЕ принять дополнительные шаги в отношении похищения украинских детей
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ принять дополнительные меры для решения проблемы похищения россией украинских детей и гражданских заложников.
Ушла из дома и перестала выходить на связь: в Одесской области нашли тело 15-летней девушки
Тело 15-летней девочки из Одесской области было найдено после того, как она пропала без вести. Сейчас полиция установила личность подозреваемого в ее смерти.
Фьюри во время спарринга получил травму. Бой с Усиком перенесли
Запланированный на 17 февраля титульный бой Тайсона Фьюри с Александром Усиком в супертяжелом весе был перенесен из-за травмы, которую Фьюри получил во время спарринга и которая потребовала наложения швов.
Увольнение Секретаря СНБО Данилова фейк - Центр противодействия дезинформации
Центр противодействия дезинформации опроверг сообщения об отставке секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, назвав фейком информацию, распространенную в телеграм-каналах.
Под звуки сирен: порты Дуная увеличили перевалку грузов в 2023 году в шесть раз
В прошлом году грузооборот портов Одесской области увеличился более чем в три раза - до более 32 миллионов тонн по сравнению с довоенными показателями, а порт Измаил - более чем в два раза, до 20,2 миллиона тонн.
США ввели санкции против ряда компаний, причастных к производству "шахедов"
Министерство финансов США ввело санкции против иранских и гонконгских компаний причастных к производству иранских баллистических ракет и беспилотников серии Shahed.
Зеленский провел Ставку: обсудили ситуацию на фронте, производство дронов и снаряды
Президент Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсудил производство беспилотников, производство снарядов, ситуацию на фронте, в частности в Авдеевке, строительство фортификационных сооружений и восстановление энергетической инфраструктуры после российских ударов.
Зеленский встретился с новым председателем ОБСЕ: о чём говорили
Зеленский попросил нового председателя ОБСЕ сосредоточить внимание организации на возвращении украинских детей, незаконно депортированных в россию, и поблагодарил Мальту за проведение встречи по украинской формуле мира.
Средства на покрытие потребностей мобилизации можно привлечь только из внутренних ресурсов, но решение не принято - Пидласа
Дополнительные средства для покрытия потребностей военной мобилизации могут быть привлечены из внутренних ресурсов Украины, поскольку нельзя тратить на нужды ВСУ средства международных партнеров. В настоящее время решение о количестве мобилизованных или источниках финансирования еще не принято.
Бизнес Черниговщины страдает от блокировки налоговых накладных
Со второго полугодия 2023 года Черниговщина стремительно выходит в лидеры по количеству заблокированных налоговых накладных. При этом, по итогам 9 месяцев 2023 года по Черниговской области, положительное сальдо по уплате НДС составляет более 350 млн. грн. Характерным признаком блокировки являются надуманные формальные причины, которые не соответствуют установленным нормам.