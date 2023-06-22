Похищение детей: чтобы отвести внимание от себя - рф обвинила в преступлениях Украину

Детали

20 июня 2023 года госдума россии проголосовала за создание парламентской комиссии для расследования преступлений, якобы совершенных украинскими властями против несовершеннолетних на Донбассе с 2014 года.

По мнению экспертов, дума почти наверняка реагирует на международное осуждение депортации россией детей из оккупированной Украины с момента ее полномасштабного вторжения. Вполне вероятно, что этот шаг является как формой "защиты закона", так и способствует российским информационным операциям, используя законодательство как оружие для попыток запутать нарратив вокруг своих собственных вопиющих действий.

Цитата

"Вполне вероятно, что этот шаг является одновременно и формой "борьбы с законом", и способствует российским информационным операциям, используя законодательство как оружие, пытаясь замылить глаза на собственные вопиющие действия. Сообщение о правах детей, вероятно, является важной коммуникационной темой для кремля, поскольку вероятные депортации детей легли в основу ордера на арест президента путина, выданного Международным уголовным судом в марте 2023 года", - отмечают аналитики.

Дополнение

Во время встречи с африканской делегацией путин заявил, что рф "абсолютно легально" вывозила детей из Украины и никогда не была против их воссоединения с семьями и добавил, что рф "вывозила детей из зоны конфликта, спасая их жизни".

Незаконную массовую депортацию украинских детей российскими оккупационными властями признано геноцидом. Соответствующую резолюцию поддержали в ПАСЕ.

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