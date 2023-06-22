Похищение детей: чтобы отвести внимание от себя - рф обвинила в преступлениях Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Чтобы "замылить глаза" на похищение украинских детей госдума рф создает парламентскую комиссию для расследования преступлений якобы совершенных украинскими властями против несовершеннолетних на Донбассе с 2014 года. Дети - важная тема для кремля, ведь она лежит в основе ордера на арест путина, отмечается в очередном отчете на основе разведанных Минобороны Великобритании, передает УНН.
Детали
20 июня 2023 года госдума россии проголосовала за создание парламентской комиссии для расследования преступлений, якобы совершенных украинскими властями против несовершеннолетних на Донбассе с 2014 года.
По мнению экспертов, дума почти наверняка реагирует на международное осуждение депортации россией детей из оккупированной Украины с момента ее полномасштабного вторжения. Вполне вероятно, что этот шаг является как формой "защиты закона", так и способствует российским информационным операциям, используя законодательство как оружие для попыток запутать нарратив вокруг своих собственных вопиющих действий.
Цитата
"Вполне вероятно, что этот шаг является одновременно и формой "борьбы с законом", и способствует российским информационным операциям, используя законодательство как оружие, пытаясь замылить глаза на собственные вопиющие действия. Сообщение о правах детей, вероятно, является важной коммуникационной темой для кремля, поскольку вероятные депортации детей легли в основу ордера на арест президента путина, выданного Международным уголовным судом в марте 2023 года", - отмечают аналитики.
Дополнение
Во время встречи с африканской делегацией путин заявил, что рф "абсолютно легально" вывозила детей из Украины и никогда не была против их воссоединения с семьями и добавил, что рф "вывозила детей из зоны конфликта, спасая их жизни".
Незаконную массовую депортацию украинских детей российскими оккупационными властями признано геноцидом. Соответствующую резолюцию поддержали в ПАСЕ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беларусь участвует в принудительной депортации украинских детей - Лубинец