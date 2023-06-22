Похищение детей: чтобы отвести внимание от себя - рф обвинила в преступлениях Украину

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 38526 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 87095 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 89006 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 219160 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 117234 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 111619 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 334874 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 81955 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 133755 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 170361 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
1.9м/с
63%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 257875 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 142573 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 98150 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 78555 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 43539 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 219227 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 260464 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 334927 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 326765 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 375727 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 45318 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 80322 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 99886 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 144246 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 73462 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Похищение детей: чтобы отвести внимание от себя - рф обвинила в преступлениях Украину

Киев • УНН

 • 554079 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Чтобы "замылить глаза" на похищение украинских детей госдума рф создает парламентскую комиссию для расследования преступлений якобы совершенных украинскими властями против несовершеннолетних на Донбассе с 2014 года. Дети - важная тема для кремля, ведь она лежит в основе ордера на арест путина, отмечается в очередном отчете на основе разведанных Минобороны Великобритании, передает УНН.

Похищение детей: чтобы отвести внимание от себя - рф обвинила в преступлениях Украину

Детали

20 июня 2023 года госдума россии проголосовала за создание парламентской комиссии для расследования преступлений, якобы совершенных украинскими властями против несовершеннолетних на Донбассе с 2014 года.

По мнению экспертов, дума почти наверняка реагирует на международное осуждение депортации россией детей из оккупированной Украины с момента ее полномасштабного вторжения. Вполне вероятно, что этот шаг является как формой "защиты закона", так и способствует российским информационным операциям, используя законодательство как оружие для попыток запутать нарратив вокруг своих собственных вопиющих действий.

Цитата

"Вполне вероятно, что этот шаг является одновременно и формой "борьбы с законом", и способствует российским информационным операциям, используя законодательство как оружие, пытаясь замылить глаза на собственные вопиющие действия. Сообщение о правах детей, вероятно, является важной коммуникационной темой для кремля, поскольку вероятные депортации детей легли в основу ордера на арест президента путина, выданного Международным уголовным судом в марте 2023 года", - отмечают аналитики.

Дополнение

Во время встречи с африканской делегацией путин заявил, что рф "абсолютно легально" вывозила детей из Украины и никогда не была против их воссоединения с семьями и добавил, что рф "вывозила детей из зоны конфликта, спасая их жизни".

Незаконную массовую депортацию украинских детей российскими оккупационными властями признано геноцидом. Соответствующую резолюцию поддержали в ПАСЕ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беларусь участвует в принудительной депортации украинских детей - Лубинец

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$63.18
Bitcoin
$77,396.00
S&P 500
$5,089.99
Tesla
$231.66
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,000.59
Ethereum
$1,480.77