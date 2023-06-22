Викрадення дітей: щоб відвести увагу від себе - рф звинуватила у злочинах Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Щоб "замилити очі" на викрадення українських дітей держдума рф створює парламентську комісію для розслідування злочинів начебто скоєних українською владою проти неповнолітніх на Донбасі з 2014 року. Діти - важлива тема для кремля, адже вона лежить в основі ордера на арешт путіна, зазначається у черговому звіті на основі розвіданих Міноборони Великої Британії, передає УНН.
Деталі
20 червня 2023 року держдума росії проголосувала за створення парламентської комісії для розслідування злочинів, начебто скоєних українською владою проти неповнолітніх на Донбасі з 2014 року.
На думку експертів, дума майже напевно реагує на міжнародне засудження депортації росією дітей з окупованої України з моменту її повномасштабного вторгнення. Цілком ймовірно, що цей крок є як формою "захисту закону", так і сприяє російським інформаційним операціям, використовуючи законодавство як зброю для спроб заплутати наратив навколо своїх власних кричущих дій.
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"Цілком ймовірно, що цей крок є одночасно і формою "боротьби з законом", і сприяє російським інформаційним операціям, використовуючи законодавство як зброю, намагаючись замилити очі на власні кричущі дії. Повідомлення про права дітей, ймовірно, є важливою комунікаційною темою для кремля, оскільки ймовірні депортації дітей лягли в основу ордера на арешт президента путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом у березні 2023 року", - зазначають аналітики.
Доповнення
Під час зустрічі з африканською делегацією путін заявив, що рф "абсолютно легально" вивозила дітей з України та ніколи не була проти їхнього возз'єднання з сім'ями і додав, що рф "вивозила дітей із зони конфлікту, рятуючи їхнє життя".
Незаконну масову депортацію українських дітей російською окупаційною владою визнано геноцидом. Відповідну резолюцію підтримали у ПАРЄ.
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