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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Викрадення дітей: щоб відвести увагу від себе - рф звинуватила у злочинах Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Щоб "замилити очі" на викрадення українських дітей держдума рф створює парламентську комісію для розслідування злочинів начебто скоєних українською владою проти неповнолітніх на Донбасі з 2014 року. Діти - важлива тема для кремля, адже вона лежить в основі ордера на арешт путіна, зазначається у черговому звіті на основі розвіданих Міноборони Великої Британії, передає УНН.

Викрадення дітей: щоб відвести увагу від себе - рф звинуватила у злочинах Україну

Деталі

20 червня 2023 року держдума росії проголосувала за створення парламентської комісії для розслідування злочинів, начебто скоєних українською владою проти неповнолітніх на Донбасі з 2014 року.

На думку експертів, дума майже напевно реагує на міжнародне засудження депортації росією дітей з окупованої України з моменту її повномасштабного вторгнення. Цілком ймовірно, що цей крок є як формою "захисту закону", так і сприяє російським інформаційним операціям, використовуючи законодавство як зброю для спроб заплутати наратив навколо своїх власних кричущих дій.

Цитата

"Цілком ймовірно, що цей крок є одночасно і формою "боротьби з законом", і сприяє російським інформаційним операціям, використовуючи законодавство як зброю, намагаючись замилити очі на власні кричущі дії. Повідомлення про права дітей, ймовірно, є важливою комунікаційною темою для кремля, оскільки ймовірні депортації дітей лягли в основу ордера на арешт президента путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом у березні 2023 року", - зазначають аналітики.

Доповнення

Під час зустрічі з африканською делегацією путін заявив, що рф "абсолютно легально" вивозила дітей з України та ніколи не була проти їхнього возз'єднання з сім'ями і додав, що рф "вивозила дітей із зони конфлікту, рятуючи їхнє життя".

Незаконну масову депортацію українських дітей російською окупаційною владою визнано геноцидом. Відповідну резолюцію підтримали у ПАРЄ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Білорусь бере участь в примусовій депортації українських дітей - Лубінець

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