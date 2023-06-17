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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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"рф абсолютно легально вивозила дітей з України": путін зробив брехливу заяву на зустрічі з африканською делегацією

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. рф "абсолютно легально" вивозила дітей з України і ніколи не була проти їхнього возз'єднання з сім'ями. Про це заявив російський диктатор володимир путін під час зустрічі з африканською делегацією, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

"рф абсолютно легально вивозила дітей з України": путін зробив брехливу заяву на зустрічі з африканською делегацією

Деталі

Крім того російський диктатор додав, що рф "вивозила дітей із зони конфлікту, рятуючи їхнє життя". Проте путін забув додати, що саме росія прийшла в Україну з війною і вбила вже понад 480 дітей.

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Незаконну масову депортацію українських дітей російською окупаційною владою визнано геноцидом. Відповідну резолюцію підтримали у ПАРЄ.

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