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"рф абсолютно легально вывозила детей из Украины": путин сделал лживое заявление на встрече с африканской делегацией

Киев • УНН

 • 1321144 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. рф "абсолютно легально" вывозила детей из Украины и никогда не была против их воссоединения с семьями. Об этом заявил российский диктатор владимир путин во время встречи с африканской делегацией, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

"рф абсолютно легально вывозила детей из Украины": путин сделал лживое заявление на встрече с африканской делегацией

Детали

Кроме того российский диктатор добавил, что рф "вывозила детей из зоны конфликта, спасая их жизни". Однако путин забыл добавить, что именно россия пришла в Украину с войной и убила уже более 480 детей.

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Ранее

Незаконная массовая депортация украинских детей российскими оккупационными властями признана геноцидом. Соответствующую резолюцию поддержали в ПАСЕ.

Кроме того, российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей. Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента рф путина и уполномоченного по правам ребенка рф львововой-беловой

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