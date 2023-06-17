"рф абсолютно легально вывозила детей из Украины": путин сделал лживое заявление на встрече с африканской делегацией
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. рф "абсолютно легально" вывозила детей из Украины и никогда не была против их воссоединения с семьями. Об этом заявил российский диктатор владимир путин во время встречи с африканской делегацией, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Кроме того российский диктатор добавил, что рф "вывозила детей из зоны конфликта, спасая их жизни". Однако путин забыл добавить, что именно россия пришла в Украину с войной и убила уже более 480 детей.
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Ранее
Незаконная массовая депортация украинских детей российскими оккупационными властями признана геноцидом. Соответствующую резолюцию поддержали в ПАСЕ.
Кроме того, российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей. Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента рф путина и уполномоченного по правам ребенка рф львововой-беловой