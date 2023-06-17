У петербурзі розпочалися перемовини африканської делегації з путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У Костянтинівському палаці в санкт-петербурзі розпочалися переговори представників семи країн Африки з президентом рф володимиром путіним. Головна тема перемовин - шляхи досягнення миру в Україні, пише УНН з посиланням на росЗМІ.
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До складу миротворчої місії входять президент Замбії Хакаїнде Хічілема, президент Коморських Островів Азалі Ассумані, президент Сенегалу Макі Саль та ПАР - Сіріл Рамафоса, а також прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі та спеціальні представники президентів Республіки Конго та Уганди. У п'ятницю вони відвідали Київ, де провели переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
Зазначається, що за підсумками глава мзс рф сергій лавров розповість про результати обговорення.
Доповнення
16 червня до Києва з візитом прибула африканська делегація до якої входили Президент Союзу Коморських островів Азалі Ассумані, Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса, Президент Республіки Сенегал Макі Салл, Президент Республіки Замбія Хакаінде Хічілема, Прем’єр-міністр Арабської Республіки Єгипет Мустафа Мадбулі та спеціальні представники президентів Республіки Конго Флоран Нтсіба та Республіки Уганда Рухакана Ругунда. Лідери розпочали свою поїздку з відвідування Бучі.
Під час їх візиту було оголошено повітряну тривогу, російські окупанти завдали удару по Києву та області. Президент України Володимир Зеленський заявив, що цей ракетний удар по Києву є свідченням того, що путін "або не контролює армію, або неадекватний".
Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав проявом жахливої іронії ракетний обстріл української столиці, коли там перебували представники кількох африканських країн.
Раніше
Президент Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса, перебуваючи у Києві, представив план країн Африки з досягнення миру, що складається з десяти пунктів.
Він також повідомив, що на зустрічі російський диктатором володимиром путіним обговорить важливість дотримання статуту ООН та безпеки для всіх країн світу.