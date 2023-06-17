В петербурге начались переговоры африканской делегации с путиным

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 35871 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 80150 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 82862 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 208017 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 111673 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 108731 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 323932 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 81434 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 132983 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 170163 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.1м/с
62%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 249496 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 137092 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 92504 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 72885 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 37743 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 208127 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 249716 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 324028 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 321866 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 371056 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 37919 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 73057 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 92671 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 137264 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 72066 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

В петербурге начались переговоры африканской делегации с путиным

Киев • УНН

 • 2335271 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. В Константиновском дворце в санкт-петербурге начались переговоры представителей семи стран Африки с президентом рф владимиром путиным. Главная тема переговоров - пути достижения мира в Украине, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

В петербурге начались переговоры африканской делегации с путиным

Детали

В состав миротворческой миссии входят президент Замбии Хакаинде Хичилема, президент Коморских Островов Азали Ассумани, президент Сенегала Маки Саль и ЮАР - Сирил Рамафоса, а также премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Республики Конго и Уганды. В пятницу они посетили Киев, где провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отмечается, что по итогам глава МИДа рф сергей лавров расскажет о результатах обсуждения.

Дополнение

16 июня в Киев с визитом прибыла африканская делегация в которую входили Президент Союза Коморских островов Азали Ассумани, Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, Президент Республики Сенегал Маки Салл, Президент Республики Замбия Хакаинде Хичилема, Премьер-министр Арабской Республики Египет Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Республики Конго Флоран Нтсиба и Республики Уганда Рухакана Ругунда. Лидеры начали свою поездку с посещения Бучи.

Во время их визита была объявлена воздушная тревога, российские оккупанты нанесли удар по Киеву и области. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот ракетный удар по Киеву является свидетельством того, что путин "либо не контролирует армию, либо неадекватен".

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал проявлением ужасной иронии ракетный обстрел украинской столицы, когда там находились представители нескольких африканских стран.

Ранее

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса, находясь в Киеве, представил план стран Африки по достижению мира, состоящий из десяти пунктов.

Он также сообщил, что на встрече российский диктатором владимиром путиным обсудить важность соблюдения устава ООН и безопасности для всех стран мира.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаНовости Мира
Brent
$63.13
Bitcoin
$77,396.00
S&P 500
$5,089.99
Tesla
$231.66
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,000.59
Ethereum
$1,480.77