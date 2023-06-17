В петербурге начались переговоры африканской делегации с путиным

Детали

В состав миротворческой миссии входят президент Замбии Хакаинде Хичилема, президент Коморских Островов Азали Ассумани, президент Сенегала Маки Саль и ЮАР - Сирил Рамафоса, а также премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Республики Конго и Уганды. В пятницу они посетили Киев, где провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отмечается, что по итогам глава МИДа рф сергей лавров расскажет о результатах обсуждения.

Дополнение

16 июня в Киев с визитом прибыла африканская делегация в которую входили Президент Союза Коморских островов Азали Ассумани, Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, Президент Республики Сенегал Маки Салл, Президент Республики Замбия Хакаинде Хичилема, Премьер-министр Арабской Республики Египет Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Республики Конго Флоран Нтсиба и Республики Уганда Рухакана Ругунда. Лидеры начали свою поездку с посещения Бучи.

Во время их визита была объявлена воздушная тревога, российские оккупанты нанесли удар по Киеву и области. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот ракетный удар по Киеву является свидетельством того, что путин "либо не контролирует армию, либо неадекватен".

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал проявлением ужасной иронии ракетный обстрел украинской столицы, когда там находились представители нескольких африканских стран.

Ранее

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса, находясь в Киеве, представил план стран Африки по достижению мира, состоящий из десяти пунктов.

Он также сообщил, что на встрече российский диктатором владимиром путиным обсудить важность соблюдения устава ООН и безопасности для всех стран мира.