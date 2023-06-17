Президент ПАР планує обговорити з путіним статут ООН та важливість безпеки для всіх країн світу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Президент Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса, перебуваючи у п'ятницю у Києві в складі африканської делегації, зазначив, що планує зустрітись з російський диктатором володимиром путіним, щоб обговорити важливість дотримання статуту ООН та безпеки для всіх країн світу, пише УНН.
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“Усі ми поважаємо статут ООН. Для нас це надзвичайно важливий статут, який пов'язує всі країни світу. І під час нашої розмови з президентом путіним будемо говорити про важливість статут ООН.
Ми не перша група лідерів, яка закликає до мирного врегулювання, яка вже підкреслювала важливість поваги до суверенітету різних країн. Ми лише наголошуємо на тому, що вже було сказано”, - зауважив президент ПАР.
Деталі
Ще одним ключовим питанням в обговоренні з путіним буде те, що безпека має бути для всіх країн світу.
Також Сиріл Рамафоса зазначив, що шлях до миру є важливим, а запуск керованих ракет не стримує та не зупиняє африканських лідерів у прагненні досягти його.
Ракетний обстріл Києва та області під час візиту лише робить заклики до деескалації більш важливими. І не менш важливо, щоб обидві країни стали на дорогу до миру, зазначив президент ПАР.
Доповнення
Сиріл Рамафоса нагадав, що у ПАР був уже досвід, коли країна мала стати на цей нелегкий шлях до миру.
Нагадаємо
Президент ПАР представив план країн Африки з досягнення миру, що складається з десяти пунктів.